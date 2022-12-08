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国铁集团将根据客流变化逐步恢复客车开行

2022年12月08日12:01 | 来源：人民网
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人民网北京12月8日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，国铁集团迅速贯彻落实国家优化疫情防控新十条措施，在取消乘火车出行查验48小时核酸阴性证明和健康码的基础上，密切关注各地疫情防控政策变化，运用12306查询、购票大数据精准分析客流走势，做好客车上线准备工作，根据市场需求逐步恢复列车开行，充分满足旅客出行需求。

12月7日，国家铁路开行旅客列车4468列，发送旅客264万人。今日，国家铁路计划开行旅客列车4609列，旅客发送量预计进一步增长。

(责编：王连香、高雷)
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