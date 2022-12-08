人民网北京12月8日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，近日，华南最大氢燃料电池供氢中心——茂名石化氢燃料电池供氢装置成功产出合格的99.999%高纯氢。该项目日产氢能力达6400公斤，每年可向社会供应高纯氢2100吨。

茂名石化氢燃料电池供氢中心投用。受访者供图

中国石化表示，作为粤西地区目前唯一的供氢项目，项目一期配备3000立方米/小时氢气纯化装置和3000公斤/天加氢母站，生产出来的氢气将陆续供应佛山等大湾区城市，先期可满足当地氢能公交车的用氢需求。项目二期将适时再增加一台充装压缩机和两台加氢柱，可供应10个加氢站、满足约400辆公交车或物流车的用氢需求，助力粤港澳大湾区氢能产业发展。

氢能是我国现代能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。氢燃料电池，是使用氢这种化学元素制造成的储存能量的电池，其特点是环保、节能、高效。

近年来，随着制氢技术的成熟和生产能力的提升，氢燃料电池目前在氢燃料电池汽车、航空航天、建筑供能等领域广泛运用。据不完全统计，98家央企中已有40多家开始布局氢能。截至目前，中石化在全国已建成9个氢燃料电池供氢中心。

中国工程院院士、中国氢能联盟战略指导委员会常务副主任干勇表示，中国的工业化进程迅速，需要庞大的能源体系支持。“双碳”目标和气候变化都要求大量绿色清洁能源，而绿色清洁能源的最佳储能载体就是氢。各方要共同努力，在工业、交通等方面发挥氢能在能源体系中的重要作用。

“通过燃料电池车的关键材料和固件的国产化、高压储氢瓶和加氢机等国产化和批量生产以及建油、氢、电合建站等方式，可以降低燃料电池车与运行成本，发展可再生能源，以加速氢能产业商业化进程。”中国工程院院士、中国氢能联盟战略指导委员会委员衣宝廉认为。

(责编：鲁婧、高雷)

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