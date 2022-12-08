人民网北京12月8日电（记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布数据显示，截至2022年11月末，我国外汇储备规模为31175亿美元，较10月末上升651亿美元，升幅为2.13%。

对于外汇储备变动的原因，国家外汇管理局表示，2022年11月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

“2022年11月，在美元指数下跌，国际金融资产价格普遍上涨，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，外汇储备规模上升。”民生银行首席经济学家温彬表示，我国国际收支状况总体平稳，人民币兑美元汇率升值近3%，对外汇储备稳定形成支撑。

展望未来，国家外汇管理局表示，我国持续推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地生效，经济呈回稳向上态势，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经