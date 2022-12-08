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阿里巴巴“互联网+乡村振兴”实践入选第三届全球减贫案例

2022年12月08日16:48 | 来源：环球网
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原标题：阿里巴巴“互联网+乡村振兴”实践入选第三届全球减贫案例

　　近日，由中国国际扶贫中心、中国互联网新闻中心、世界银行、联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、联合国世界粮食计划署、亚洲开发银行联合发起的第三届“全球减贫案例征集活动”获奖案例名单在“2022全球减贫伙伴研讨会”上发布，其中阿里巴巴助力乡村科学发展的“互联网+乡村振兴”新实践案例位列其中。

　　作为互联网企业参与全球减贫和乡村振兴的代表，阿里巴巴于2017年12月成立脱贫基金，围绕电商、教育、健康、女性和生态五个方向，探索互联网扶贫模式，助力国家脱贫攻坚战略。2021年随着国家开启建设社会主义现代化强国的新征程，阿里巴巴发布“热土计划”，将“脱贫基金”升级为“乡村振兴基金”，巩固脱贫攻坚成果，并从科技、产业和人才三个领域助力国家乡村振兴。

　　在此过程中，阿里巴巴公益创新性地启动了“乡村特派员”项目，几年来共向全国13个省24个欠发达县区累计派驻27名乡村特派员，助力脱贫攻坚和乡村振兴。四年多来，阿里巴巴打造的“互联网+乡村振兴”的创新模式，取得了助力脱贫与乡村振兴的显著效果：帮助832个欠发达县域实现网货销售额超4000亿元，培养超过11万名农村主播；教育助力使300多个欠发达县域超61万的师生受益，培训基层医生超7万人次；为12省100个县（区）的建档立卡户1335万人次免费提供补充健康保障。

　　以山西省长治市平顺县为例，作为山西唯一一个没有煤矿的地方，在国家广播电视总局和当地政府的协调支持下，阿里巴巴联合合作伙伴共同推动数字化产业——淘宝直播数据标注业务落地平顺，建设阿里巴巴（太行）数字示范基地，在当地聘用、培养具备专业能力的人才。截至目前，基地AI人工智能标注师已达150名，其中有30%来自返乡就业青年，80%以上是大专以上学历，员工平均年龄25岁。

　　今年27岁的刘青青患有先天矮小症，中专学历的她在求职过程中屡屡碰壁。她在成功成为平顺阿里巴巴数字标注基地的标注师后，激动地说：“我从来没想过自己的工作能和人工智能有关系，感觉自己就像是一名教练。”

　　随着当地数字产业项目的发展，越来越多优秀青壮年劳动力被吸引返乡，参与到数字化产业建设中，助推平顺巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，构建绿色与数字产业发展新高地。

　　据悉，“全球减贫案例征集活动”面向全球关心扶贫的组织和个人征集原创优秀减贫案例，旨在以案例为载体，推广分享各国减贫成功实践，征集活动自2018年启动以来，得到全球众多机构和个人积极响应和有效参与。

(责编：董童、李源)
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