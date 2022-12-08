原标题：雅居乐集团与农行广东省分行签署全面战略合作协议

近日，雅居乐集团控股有限公司与中国农业银行股份有限公司广东省分行在广州举行战略合作签约仪式，签署了《战略合作协议》，双方将展开全面和深度合作，进一步深化银企合作关系。本次签约，代表雅居乐集团一直以来稳健经营和良好的财务基本面受到了金融机构的充分认可。

根据协议，农业银行广东省分行和雅居乐集团签订全面战略合作协议，为雅居乐集团提供一揽子金融服务，包括在综合授信服务、房地产新增融资服务、房地产存量融资服务和其他金融服务方面展开全面和深度的合作，发挥其金融资源和产品优势。积极支持雅居乐集团合理的融资需求，在同等条件下优先为雅居乐提供必要的综合融资服务，包括不限于房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、债券承销与投资、保函、房地产并购融资及其配套服务、租赁住房融资等服务。

一直以来，农业银行与雅居乐在多方面有着深入和广泛的合作，公司的经营发展得到了农业银行广东省分行的大力支持。随着此次战略合作协议的签署，雅居乐与农行的合作将再一次得到深入发展，再上一个新的台阶。这将有利于进一步巩固雅居乐集团的长期和稳定发展，也将为雅居乐落实“保交楼、保品质”提供更大助力。

在当前市场和行业面临前所未有的艰难形势下，雅居乐集团始终坚守企业责任，把产品、交楼和服务放在首位，力争保交楼节点、保工程质量及用户品牌打造，为业主提供“一生乐活”的美好生活方式。

2022年上半年，雅居乐预售总金额达到394.5亿元，累计预售面积307万平方米，在广州、佛山、南宁、北京等20个城市完成了超过2.7万户、254万平方米的交付任务。同时，截至2022年6月30日，雅居乐在81个城市拥有预计总建筑面积近4500万平方米的土地储备，尤其是在大湾区、长三角、海南三个重点区域，公司拥有大量优质土地储备。

雅居乐集团迄今为止仍然保持平稳运行，债务结构进一步优化。截至目前，雅居乐已获得近40家银行共计1800多亿授信额度。本次合作协议的签署将进一步增强雅居乐的财务稳健性，以便更好地把握市场机遇，增强底气，行稳致远。

(责编：董童、李源)

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