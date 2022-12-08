人民网北京12月8日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，12月7日，位于珠江口盆地的恩平15-1油田群投产。该油田群由我国自主设计、亚洲最大的海上石油生产平台恩平15-1，珠江口盆地首个新建无人平台恩平10-2，我国首套海上二氧化碳封存装置等构成，实现了我国海上油田无人化、少人化、智能化发展，推动了海上油田绿色低碳转型。

亚洲最大海上石油生产平台恩平15-1平台投用。受访者供图

据介绍，恩平15-1油田群位于珠江口盆地，距离深圳西南约200公里，所在海域平均水深90米，包括4个新油田，计划投产生产井48口。全面投产后，油田群高峰日产石油近5000吨。

恩平15-1平台，总高度约160米，总重量超过3万吨，安装设备及系统近600台套，为常规海上平台的2倍，配备了我国海上首套7600千瓦国产原油发电机组，可实现钻井、修井、无人化远程操控、二氧化碳回注封存、自主发电与电力组网、油气水综合处理等多项功能，是目前亚洲最大、设备最多、功能最齐全的海上石油生产平台。

恩平10-2平台投用。受访者供图

恩平10-2平台按照无人化标准设计建造，是目前我国智能化程度最高的大型海上无人平台，具备远程遥控测井、压井和恢复生产的能力，可“一键置换”实现陆地对海上设施的远程监控和安全关停等操作。

“夏秋季海上台风频发，对油田正常生产带来较大影响。恩平15-1油田群，可在陆地远程操控油田生产，满足极端工况下的安全关停、海管置换、遥控恢复生产，保障台风期间油田平稳安全运行。”中国海油深圳分公司副总经理邓常红表示。

恩平15-1平台员工在位于平台底层的海甲板巡检。受访者供图

与此同时，恩平15-1油田高含二氧化碳，若按常规模式开发，二氧化碳将随原油的产出进行排放处理。为此，中国海油联合国内厂家，研制适用于海洋高湿高盐环境的首套超临界大分子压缩机和首套复合材料二氧化碳分子筛脱水橇，形成了海上二氧化碳捕集、回注、封存的技术体系和成套装备。

海上平台作业人员操作国产配电系统。受访者供图

“该装备将油田伴生的二氧化碳捕集处理后，再回注到海底地层中进行封存，实现二氧化碳的零排放。该项目预计高峰年可封存二氧化碳30万吨，累计可封存二氧化碳近150万吨，减排量相当于植树近1400万棵，或停开近100万辆轿车，助推海上油田绿色开发。”中国海油恩平油田生产经理张琳介绍。

(责编：鲁婧、高雷)

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