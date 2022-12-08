人民网北京12月8日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会了解到，12月8日，中国消费者协会发布《适老化APP消费监督评测项目研究报告》。报告显示，76.2%的调查对象对APP适老化的现状整体持满意态度，消费者常用的餐饮购物、社交通讯等服务日常生活的APP领跑适老化进程。

据了解，为了帮助老年消费者适应数字时代，持续配合有关部门推进适老化供给侧质量的提升，2022年中国消费者协会组织专项调研，对相关企业推进手机APP（以下简称APP）适老化的现状进行评测调查，并提出相关工作建议。

中消协相关负责人表示，本次调查涵盖两个方向，一是APP适老化情况评测，二是老年消费者使用APP的现状、认知、需求和评价问卷调查，旨在同时从供给与需求两端全面了解主流APP为老年人提供服务的现状。

该负责人介绍，在供给端的适老化APP评测中，调查聚焦社交通讯、餐饮购物、导航出行等10个与老年消费者生活关系较为密切的领域，从主流应用商店选取了104款下载量大、用户较多且受众年轻化倾向不明显的APP进行评测，充分代表了不同需求方向的APP产品。在需求端的适老化APP问卷调查中，以60岁及以上老年消费者为对象，考虑到各地区经济、文化、地域差异，全国范围内线上、线下采集1926份问卷，涵盖了一线、二线、三线城市的老年消费者。

该负责人表示，根据评测调查结果得出7条主要结论：

一是76%的APP符合适老化改造的基本要求，共有79款APP达标率在75%及以上，20款APP达标率在60%-75%之间，表明大多数APP在开发设计或迭代更新过程中能够适当兼顾老年人的身心特点，并采取了相应的举措。

二是餐饮购物、社交通讯等受众大、服务日常生活的APP领跑适老化进程，餐饮购物、便捷生活、社交通讯、教育新闻类APP在整体设计时更多地考虑到了老年人的需要，APP所属行业赛道较成熟、用户规模大且无明显年轻化属性，评测指标综合达标率在90%以上。

三是APP在可操作性方面适老化程度较高，达标率整体达到92.6%；在便于老年人理解方面提升空间较大，平均达标率仅为66.6%，部分APP适老化应更贴合老年人在听觉、视觉、触觉以及思维、认知方面的身心特点，休闲游戏类APP在兼容性方面、影音娱乐类APP在安全性方面需重点提升。

四是老年消费者对APP适老化的整体满意度稳定在较高水平，对安全性期待仍然较高。

五是老年消费者更希望APP方便操作、功能实用，并增加使用引导与辅助措施。

六是医疗健康、养老资讯等方面的适老化成果更受期待，调查中，针对老年人专用APP类别需求，老年消费者对医疗健康类、养老资讯类APP的期待最高。

七是APP适老化成果宣传及推广力度可进一步加强，调研发现，部分APP仍存在内嵌界面不方便检索、适老版本信息不够突出，以及适老版本APP知晓度和实际使用率不高等情况。

(责编：鲁婧、高雷)

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