新华社北京12月8日电（记者樊曦）记者8日从中国铁建股份有限公司了解到，随着建设进度顺利推进，我国部分在建公路和铁路工程取得新进展。

在西北，由中铁十八局集团承建的丹宁高速公路高坝隧道右线顺利贯通。作为全线唯一一条三车道隧道，高坝隧道是实现丹宁高速和福银高速相互转换的“咽喉”工程。

据中铁十八局集团项目负责人介绍，丹宁（丹凤县—宁陕县）高速全长222公里，自东向西依次连接沪陕、福银、包茂、十天、京昆等多条高速公路，辐射川陕革命老区。项目建成通车后，将进一步完善陕西省区域交通路网体系，促进川陕革命老区乡村振兴，带动沿线地区经济社会发展。

在西南，日前，在重庆梁开高速施工现场，一块重达78吨的钢箱梁被两台吊车稳稳地“抓”起来，在13米的空中精准无误地吊装至预定位置，标志着梁开高速石莲枢纽钢混组合梁主梁顺利完成架设任务。

据中铁十五局集团项目负责人介绍，梁开高速是川渝两地联合开工建设的省际高速公路。项目建成后，将进一步完善成渝城市群高速路网综合布局，为强化成渝地区双城经济圈毗邻地区互联互通、促进区域一体化发展提供交通保障。

在华东，由中铁十六局集团承建的湖杭高速公路织里高架桥最后一根2.8米大直径超长钻孔桩成功灌注，标志着管段内284根大直径超长钻孔灌注桩全部施工完成。

据中铁十六局集团项目负责人介绍，工程所处地域为河网密布的冲湖积平原区，建设高架桥相当于在“多层流心饼干”上打桩。为解决桩柱易坍孔、缩径、倾斜等问题，项目团队联合科研院校，选用国内领先的超大型旋挖钻机，并引进了与之配套的滤砂器，加强清孔能力，保证成桩孔底质量。

湖杭高速是浙江省“十四五”期间重大建设项目。项目建成后，湖州将新增一条通往杭州的快速通道，进一步完善区域高速公路网布局。

在杭温铁路建设现场，由中铁二十四局集团承建的杭温铁路永嘉右行线钢盖梁吊装施工顺利完成，标志着杭温铁路又一难点工程被攻克，有力推动了杭温铁路全线贯通进程。

据中铁二十四局集团项目负责人介绍，此次施工为在既有甬台温铁路上方吊装7处钢盖梁。钢盖梁最重达276吨，吊装重量大、技术难度高、安全风险大、作业要求高。

杭温铁路建成运营后，将紧密串联起杭州、金义、温州三大都市圈，形成一条从长三角核心区域辐射浙江东南地区的骨干城际轨道交通线，对打造浙江省“一小时交通圈”具有重要意义。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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