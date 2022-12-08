人民网北京12月8日电 （记者孙博洋）12月8日，由人民日报社主办的2022中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动中国品牌建设高质量发展”为主题，国家市场监督管理总局党组成员、副局长，国家标准化管理委员会主任田世宏在致辞时表示，要深入实施质量强国战略，大力推进质量提升，多措并举培育和打造优秀品牌。

田世宏表示，首先推动品牌建设需要强化标准之“基”。标准引领产品、服务和管理取得最佳秩序、产生最佳效益，建立先进适用的标准体系是创造和培育优秀品牌的重要技术前提。工作实践中，注重发挥标准的引领作用，引导全国4.3万余家企业开展对标达标提升专项行动，推动1900多家企业、3000多项企业标准成为“领跑者”，充分激发企业增品种、提品质、创品牌的内生动力。推动成立国际标准化组织品牌评价技术委员会（ISO/TC 289）并担任秘书处国家，牵头制定品牌评价国际标准，助力中国品牌“走出去”，不断提升中国品牌的国际影响力。同时，注重强化标准的支撑作用，对2000多项产业体系重大标准进行优化，推动产业转型升级，促进打造卓越品牌集群。联合全国工商联举办民营经济标准创新大会，以标准助推民营经济提质升级，助力民营企业品牌做精、做强。联合国务院国资委印发《关于进一步加强中央企业质量和标准化工作的指导意见》，以高标准支撑企业高质量，培育产品卓越、品牌卓著的世界一流企业。

二是，推动品牌建设需要走以质取胜之“路”。质量是品牌的生命线，始终坚持“质量第一”，保障质量安全，持续提升质量水平，才能让品牌在激烈的市场竞争中立于不败之地。工作实践中，始终严守质量安全底线，狠抓食品药品、特种设备和工业产品质量安全监管，加强质量安全风险监测预警，加大产品质量监督抽查力度，开展民生领域“铁拳”行动，完善消费者权益保护制度，打造更多放心、安全的优秀品牌。同时，大力促进质量提升，总局联合中央网信办、发展改革委、科技部等17个部门制定发布质量提升行动方案，部署22项重点任务，一个一个行业、一类一类产品抓质量提升，引导企业大力实施质量比对、质量改进、质量攻关活动，培育一批设计精良、生产精细、服务精心的“中国精品”。还聚焦标准、计量、认证认可、检验检测等质量基础设施，建设质量基础设施集成服务基地，推动全国391个城市开展质量基础设施“一站式”服务工作，累计建成“一站式”服务平台953个，为广大企业创建质量品牌提供全方位、全链条、全生命周期技术服务。

三是，推动品牌建设需要激发创新之“力”。激发创新创造活力，以技术创新、管理创新赋能，才能让品牌不断跃升突破，培育出具有竞争力和引领力的硬核品牌。工作实践中，大力推进质量技术创新，推动建立政产学研用深度融合的质量创新体系，集中实施一批质量技术攻关项目，推进质量关键共性技术、重大颠覆性技术突破，提升品牌的核心竞争力。在重点行业、重点领域遴选建设一批国家级质量标准实验室，加强质量标准基础科学与应用研究，支撑质量品牌创新。试点质量安全沙盒监管制度，在避免质量安全风险隐患的同时，呵护品牌开拓创新的积极性。实施严格的知识产权保护制度，加强专利、商标、版权、地理标志、植物新品种、集成电路布图设计等知识产权保护力度，增强品牌的创新动能。同时，倡导质量管理创新，推动建设全员、全要素、全过程、全数据的新型质量管理体系，促进提高品牌全生命周期管理运营能力，炼好品牌的管理“内功”。实施国家质量奖励制度，开展中国质量奖评选表彰工作，鼓励质量管理模式、制度和方法创新，加强全面质量管理，激励更多中外企业争创中国质量奖，打造一批具有竞争力和影响力的“质量名片”。

四是，推动品牌建设需要坚守信誉之“本”。只有坚守诚信，形成良好的市场信誉和大众口碑才能让品牌源远流长，把企业打造成百年老店。工作实践中，推动树立品牌信誉标杆。大力推行有机产品、绿色产品等高端产品认证，传递质量信任，创建优质品牌。鼓励企业实施质量承诺和企业标准自我声明公开，强化信誉的自我约束，激励企业质量诚信自律。支持开展浙江“品字标”、“江苏精品”、深圳“圳品”等品牌创建工作，培育一批知名度高、美誉度好的区域品牌。同时，持续加大品牌信誉保护力度。依法严厉打击制售假冒伪劣和侵犯知识产权违法违规行为，以严明的执法维护优秀品牌的权益和声誉。加强广告监管和整治，有效发挥广告的传播和示范功能，提高优秀品牌的市场识别度、美誉度。不断完善地理标志保护体系，将超过2400个地理标志产品纳入实施保护范围。强化信用监管，建立严重违法失信黑名单，推进实施失信联合惩戒，让失信者寸步难行，营造良好的市场环境，形成健康的品牌发展生态。

五是，推动品牌建设需要铸就文化之“魂”。品牌需要文化的传承和浸润，企业的质量意识、创新理念和进取精神等，最终要积淀成深厚的品牌文化，让品牌焕发独特的魅力。工作实践中，持续推进质量文化建设，引导广大企业树立质量第一的强烈意识，以诚信树品牌、以匠心铸精品，厚植品牌建设的文化土壤。建立和完善企业首席质量官制度，加强质量职业教育，指导各地举办首席质量官大会、职业技能竞赛，让企业家精神、工匠精神涵养成为中国品牌的深厚底蕴。同时，致力于讲好中国质量、中国品牌故事，广泛开展全国“质量月”、全国知识产权宣传周、中国质量大会等具有影响力的群众性活动，挖掘民族品牌内涵，展示中国品牌形象，传播中华优秀文化，让中国质量、中国品牌成为诠释国家软实力的重要载体和窗口。

(责编：鲁婧、高雷)

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