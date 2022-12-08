人民网北京12月8日电 （记者乔雪峰）12月8日，由人民日报社主办的2022中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动中国品牌建设高质量发展”为主题，商务部党组成员、副部长盛秋平在致辞时表示，品牌是质量、技术、信誉和文化的重要载体，是推动经济高质量发展、提升国际竞争力的核心要素之一。

盛秋平指出，持续加强品牌建设，不断发挥品牌引领作用，是推动高质量发展的内在要求，是建设现代化产业体系的重要任务，也是满足人民美好生活需要的有效举措。

盛秋平介绍，近年来，商务部始终把品牌建设作为推动商务事业高质量发展的重要任务，从品牌培育、品牌推介、品牌消费等方面，推出了一系列政策举措，努力让中国市场成为世界的市场，共享市场、大家的市场。

“我们不断优化品牌发展环境，持续放宽外商投资市场准入，推动降低进口关税，创新发展进口贸易，不断优化营商环境，制定相关行业标准，完善品牌标准体系，引导品牌规范发展。”盛秋平说。

盛秋平进一步表示，商务部持续加大品牌培育力度，举办多场境外专业型品牌展，着力提升自主品牌国际知名度，大力发展外贸品牌，实施中华老字号保护发展工程，推动老字号守正创新发展，培育壮大民族品牌。

着力释放品质消费潜力，加快培育国际消费中心城市建设，高质量推动步行街改造提升，打造品牌消费载体。连续举办全国消费促进月、中华美食汇、商品购物节等消费促进活动，不断释放消费潜力。

积极加强品牌交流推广，高质量举办进博会、消博会、服贸会等大型展会，搭建品牌展示展销平台，将品牌作为推动“一带一路”国际经贸合作的重要内容，鼓励优质品牌开展境外投资，提升自主品牌国际知名度。

最后，盛秋平表示，商务部将认真落实党中央、国务院决策部署，充分发挥商务工作联通内外、贯通城乡、衔接产销的优势，统筹利用国际国内两个市场、两种资源，不断培育品牌发展动能，着力扩大品牌消费规模，持续加强品牌国际交流，以品牌的力量推动商务事业和经济社会高质量发展，更好服务构建新发展格局。

(责编：鲁婧、高雷)

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