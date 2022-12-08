人民网北京12月8日电 （王绍绍）12月8日，由人民日报社主办的2022中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动中国品牌建设高质量发展”为主题，科学技术部党组成员、副部长吴朝晖在致辞时表示，品牌既是企业综合实力的直接体现和参与全球竞争的宝贵资源，也是国家实现高质量发展的重要支撑和战略要求。

国家“十四五”规划纲要提出，开展中国品牌创建行动，提升自主品牌影响力和竞争力，企业是科技创新的主体，也是打造品牌的主体，只要提升了企业科技创新能力，提高产品的质量和性能，赋予品牌更多的创新内涵，才能真正树立质量卓越的品牌形象，提高品牌的国际影响力和社会的认知度。

吴朝晖表示，从宏观来看，企业依靠科技创新，能最大程度上满足国家安全、经济发展和人民群众对美好生活向往的新需求，从而塑造一种“国之大者”的企业品牌的形象。从中观来看，企业依靠科技创新能形成技术门槛和领先优势，占据产业链的高价值环节，从而形成高附加值的企业品牌。从微观来看，企业依靠科技创新能生产出技术领先、性能优异、质量过关的一流品质产品，从而为企业的品牌提供根本支撑。创建一流品牌，必须有“人无我有、人有我优”的领先产品。

“科技创新和品牌创新都是全面创新重要组成部分，科技创新为品牌创新提供了根本支撑和品质的保障，以新供给引领新需求，通过新产品、新服务开创新市场，加速企业品牌创新。品牌的创新为科技创新提供了市场认可和价值的反馈，带来了品牌的溢价，对促进企业科技创新具有重要的积极作用，从而形成科技创新和品牌创新的良性互动。”吴朝晖说。

吴朝晖介绍，科技部一直高度重视企业品牌建设，近年来以“科技强、产品强、品牌强、企业强”为主线，着力提升企业的创新力和竞争力，为企业品牌建设提供了强有力的科技支撑。

一是深入推进科技创新创业服务提质增效，强化企业品牌意识，形成了众创空间孵化器、加速器、产业园的链式服务体系，为近70余万家科技初创企业提供了包括商标保护、知识产权引领在内的各类专业化服务。

二是支持企业加大研发投入，提升产品质量。主动依托企业布局、国家企业技术创新中心、重点实验室等创新平台，积极支持企业参加国家科技计划项目，引导企业加强研发，促进产品的高端化，为品牌的提升打下了基础。

三是创新科技金融服务，支持企业做强做大。推广实施企业创新积分制政策工具，引导银行设立超过千亿元的科技创新贷款专项产品，为企业的精准授信增信，促进各类创新资源向企业聚集，助力企业品牌建设。

吴朝晖指出，要把企业品牌建设放在更加重要的位置，通过科技创新和品牌创新，同频驱动，培育更多的世界一流企业，积极地支持各类企业创新创造，铸造精致品牌。

一是完善创新的支持政策，严格保护企业知识产权，为品牌建设运营营造良好生态，促进企业科技创新与文化创新协同发展，不断地深化品牌内涵。

二是以国家高新区等科技园区为载体，分重点领域加快集聚创新资源，打造企业战略科技力量，努力培育一批具有世界级品牌的科技领军企业。

三是进一步扩大开放合作，主动融入全球创新网络和市场网络，有效地利用全球创新要素和市场要素，在双循环的新格局下，不断增强企业品牌的国际影响力。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经