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工信部：擦亮中国制造品牌 重点培育专精特新“小巨人”企业

2022年12月08日19:42 | 来源：人民网
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人民网北京12月8日电 （王绍绍）12月8日，由人民日报社主办的2022中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动中国品牌建设高质量发展”为主题，工信部副部长徐晓兰在致辞中表示，加强品牌建设是推动中国制造向价值链中高端延伸的重要手段，是推进新型工业化、构建现代化产业体系的必由之路，是促进制造业高质量发展、建设制造强国、质量强国的应有之义。

我国制造业综合实力和竞争力迈向新台阶，为制造业品牌夯实了基础。徐晓兰介绍，2021年，我国制造业增加值全球占比接近30%，产业结构不断深化，中国制造整体品牌形象显著提升。在5G、输变电轨道交通、工程机械、新能源汽车、家用电器等多个行业形成了一批国家名片。58家中国制造业企业进入2021年世界五百强榜单。工信部累计培育近9000家专精特新“小巨人”企业，848家单项冠军企业，1万多家企业开展品牌培育试点，一批优秀品牌更强更亮。

徐晓兰表示，推动高质量发展，要做强中国制造，擦亮中国品牌，推动我国制造业迈向更高质量、更可持续的新型工业化发展之路。

一是做强中国制造，赋能中国品牌，实施产业基础再造工程、重大技术装备攻关工程、制造业卓越质量工程，促进制造业高端化、智能化、绿色化发展。不断巩固优势产业领先地位，推动战略型新兴产业蓬勃发展。促进数字技术与实体经济深度融合，做强做优产业链，为中国制造品牌建设提供坚实保障和强大动力。

二是加强政策引导，科学培育品牌，推动品牌管理体系标准宣贯，建立品牌成熟度评价机制，增强企业品牌培育创建能力。深入实施制造业“三品”专项行动，优化供给结构，提高供给水平，打造品牌标杆，引导企业走差异化、特色化品牌发展道路，培育一批专精特新“小巨人”企业，制造业单项冠军、产业链领航企业等优质企业。

三是完善公共服务，宣传中国品牌，推动开展质量分级评价，研究高端品质认证和卓著品牌评价机制，支持开展弘扬品牌文化，分享品牌经验系列活动，指导开展中国制造品牌现状调查，统筹考虑企业品牌、区域品牌、产业品牌等要素，研究构建中国制造品牌评价体系，提高中国制造品牌影响力和美誉度。

(责编：鲁婧、高雷)
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