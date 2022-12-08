人民网北京12月8日电 （记者许维娜）12月8日，由人民日报社主办的2022中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动中国品牌建设高质量发展”为主题，国家发展和改革委员会副秘书长杨荫凯在致辞中表示，通过不懈努力，近年来全社会品牌发展理念与时俱进，品牌发展氛围日益浓厚，企业品牌、产业品牌、区域品牌竞相涌现，老字号品牌、非遗品牌、文旅品牌各展风采，我国品牌建设取得显著成效。

“同时也要清醒看到，我国国际知名品牌数量少、影响力小、溢价能力弱、品牌发展水平与发达国家还有一定差距，与世界第二大经济体、第一制造业大国的地位还有明显的不匹配之处。由品牌大国迈向品牌强国仍需付出艰辛努力。”杨荫凯表示，着眼未来，国家发展改革委要以党的二十大精神为指引，全面加强品牌建设、不断壮大品牌经济，重点从以下四个方面持续发力。

一要坚持创新驱动，增强品牌发展动力。创新是品牌发展的引擎，要深入实施创新驱动发展战略，以科技创新为核心，带动全面创新，加快形成以企业为主体、以市场为导向，产学研用相结合的创新体系，不断增强创新理念，丰富创新模式、加大创新投入，为品牌发展提供更加强大的科技支撑和创新活力。

二要坚持质量第一，夯实品牌发展基础。质量是品牌发展的基石，要深入实施质量强国战略，加快健全覆盖研发设计、生产制造和营销服务的全过程质量管理体系，主动对标国际先进标准、持续完善国家质量标准，不断提升产品与质量品质，支持企业实施品牌人才提升计划，培养一批具有国际视野和专业素质的企业家、管理人才和能工巧匠，认真夯实品牌建设的人才基础。

三要坚持文化赋能，不断丰富品牌内涵。文化是品牌发展的底蕴，要积极推动中华文化元素融入中国品牌，深入挖掘中华传统文化和社会主义先进文化，不断提升品牌文化内涵，充分利用主流媒体平台，切实加强国际传播，多渠道讲好中国品牌故事，塑造提升中国品牌良好形象，加快提高中国品牌的美誉度。

四要坚持开放合作，营造品牌发展良好环境。开放合作是品牌发展的重要路径，要鼓励企业实施品牌国际化战略，切实发挥大型骨干企业引领示范作用，通过优质产品与服务“走出去”，带动中国品牌“走出去”。不断扩大中国品牌国际影响力，持续深化放管服改革，加快推进质量诚信体系建设，加强知识产权保护，全力打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

(责编：鲁婧、高雷)

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