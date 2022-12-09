2022中国品牌论坛助推中国品牌高质量发展
2022年12月09日00:05 | 来源：新华网
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新华社北京12月8日电（记者戴小河）中国企业如何涵养出更多的“金字招牌”，中国品牌如何实现高质量发展？8日在北京举行的2022中国品牌论坛上，有关部门代表、企业负责人、专家学者等120余人就此深入研讨交流。
近年来，依托中国经济稳中向好、长期向好的基本态势，中国品牌建设取得长足进步，企业品牌、产业品牌、区域品牌竞相涌现，老字号品牌、非遗品牌、文旅品牌各展风采，越来越多的中国品牌成为世界名牌。
与会嘉宾认为，我国品牌发展水平与发达国家相比仍有差距，从品牌大国向品牌强国迈进还需付出艰辛努力。品牌建设需久久为功。社会各界要更加重视品牌建设，共同营造品牌成长的有利环境，全面提升我国品牌发展总体水平，不断满足人民对美好生活的向往，为谱写中国式现代化新篇章贡献力量。
与会嘉宾表示，从品牌大国迈向品牌强国，需要新闻媒体做好中国品牌展示的窗口，讲好中国企业创新发展、质量升级的故事，深入挖掘中国企业发扬工匠精神、提升产品质量的生动案例，让中国品牌立得住、叫得响、行得远。
中国品牌论坛由人民日报社主办，自2015年至今已连续举办8届。
(责编：岳弘彬、白宇)
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