新华社杭州12月8日电题：一次见面胜过千封邮件——浙江政企合力出海拓市场寻商机

新华社记者魏董华、林光耀、唐弢

拜访客户、商谈订单、参加展会，浙江上方生物科技有限公司销售经理闵恩光这些天在法国巴黎举行的欧洲食品配料、健康原料展上忙得不亦乐乎。“仅仅6日、7日两天，企业就见了110组客户，意向成交额达3000万元人民币左右。”

近期，随着国内疫情防控措施不断优化，外贸大省浙江多地政府和企业开始携手走出国门，去海外拓市场、寻商机。一些全球重要行业展会出现越来越多浙江企业的身影。

12月4日，浙江启动“千团万企拓市场抢订单行动”。目前，由浙江省商务厅以及宁波、嘉兴等地商务局和企业代表组成多个商务团，分别赶赴欧洲、日本、阿联酋等地参展，开展商务洽谈。

记者从浙江省商务厅了解到，从今年12月起，到2023年底，浙江计划组织超1万家外贸企业赴境外参加展会、拜访客户，既为外贸企业打开出海商机，也进一步释放了稳订单、增信心的信号。

浙江省商务厅相关负责人表示，该行动旨在分阶段、分地区、分行业、分国别更好地帮助企业把握市场需求、稳定和拓展境外客户关系，承接好国际订单。政府层面主要拜访当地工商机构和部分知名国际会展公司，为双方企业经贸交往创造更好的条件和更广阔的平台。

据杭州海关统计，今年1至10月浙江进出口同比增长16%，其中出口同比增长17.7%；但从10月份来看，浙江省进出口仅同比增长3.4%。宁波市提供的数据则显示，宁波外贸企业在手和新签订单指数连续6周低于50%荣枯线。

此次随团前往阿联酋的宁波市商务局对外贸易促进处处长费建明表示，今年以来，不少外贸企业反映境外需求下降、订单回落趋势明显，政府稳外贸稳外资压力较大，企业稳订单、拓市场的需求逐渐加大。

作为一家专业从事食品原料研发和销售的科技型企业，上方生物科技这两年也通过线上参展、找当地留学生代参展的方式参加境外展会，但效果乏善可陈。“市场形势瞬息万变，生意是靠面对面谈出来的。”所以这次展会，闵恩光早早预订了展位，目的就是稳定老客户，拓展新客户，巩固企业行业龙头的地位。

“疫情近三年了，对于不少外贸企业而言都是困难时期，但越是困难的时候就越要坚持，主动作为才有机会，企业要勇于走出去开辟新天地。”宁波瑞曼克斯门窗配件有限公司负责人丁言东说。这是他继今年7月参加“宁波商务包机欧洲行”后，第二次主动出击加入海外拓市场行动。

一些跟团出海的企业负责人表示，政府组团赴国外稳订单，会给企业提供各种支持和服务。政府会结合各地展会、客商情况，通过包机、拼机等方式，为企业出海洽谈业务打开“空中通道”。

费建明说，希望通过以点带面的形式，释放积极信号，鼓励更多企业早出去、快出去、多出去，去稳订单、拓市场、增信心、促项目。

这几天在日本东京参加亚洲纺织成衣展的嘉兴翼虎通进出口有限公司董事长马国明告诉记者，直到出发前，他依然在挑选出国参展的样衣。他说，疫情发生以来，公司参加过线上展会、开发过线上平台，可产品还是要“眼见为实”，一次见面胜过千封邮件。

“趁这次展会，我们要到海外市场进行深度调研，跟专业人士面对面沟通，真正走到消费者中间去了解他们的需求，以此指导我们整个产品的设计开发。”马国明说。

正在迪拜参展的丁言东这些天忙着拜访三年未见的中东老客户。他告诉记者，因为疫情等一些原因，这些客户的订单量今年有一些萎缩，见面之后才了解到是因为越南、印度厂商在中东建厂，这对国内的订单造成一定影响，“这次我带着最新的产品，给客户做了全面的分析，有信心把订单量做上去。”

“近期，我们还要再接待一批预约客户来访，并开始筹备明年在美洲、亚洲、欧洲各地举办的大型展会，继续向全世界推广我们中国的产品。”闵恩光说。

(责编：岳弘彬、白宇)

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