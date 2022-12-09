我国成功发射高分五号01A卫星
2022年12月09日05:27 | 来源：新华网
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12月9日2时31分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将高分五号01A卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郑斌 摄）
新华社太原12月9日电（李国利、郝明鑫）12月9日2时31分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将高分五号01A卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
高分五号01A卫星主要面向污染减排、环境质量监管、大气成分监测、自然资源调查、气候变化研究等重大需求，开展高光谱遥感监测应用，为国家环保、国土、气象、农业、减灾、水利、林业、海洋、测绘等部门（领域）提供数据服务和支撑。
这次任务是长征系列运载火箭的第453次飞行。
12月9日2时31分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将高分五号01A卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郑斌 摄）
12月9日2时31分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将高分五号01A卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郑斌 摄）
(责编：白宇、岳弘彬)
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