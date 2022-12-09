本报北京12月8日电 （记者杜海涛）海关总署日前发布数据：今年前11个月，我国进出口总值38.34万亿元，比去年同期（下同）增长8.6%。其中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%；贸易顺差5.34万亿元，扩大42.8%。

一般贸易进出口两位数增长。前11个月，我国一般贸易进出口24.47万亿元，增长12.4%，占我外贸总值的63.8%，比去年同期提升2.2个百分点。其中，出口13.91万亿元，增长17.2%；进口10.56万亿元，增长6.7%。

对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长。前11个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为5.89万亿元，增长15.5%，占我国外贸总值的15.4%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，我国与欧盟贸易总值为5.17万亿元，增长7%，占13.5%。美国为我国第三大贸易伙伴，我国与美国贸易总值为4.62万亿元，增长4.8%，占12%。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口12.54万亿元，增长20.4%。其中，出口7.13万亿元，增长21%；进口5.41万亿元，增长19.7%。

从外贸主体看，民营企业进出口快速增长。前11个月，全国有进出口实绩的民营企业49.75万家，同比增加7.3%，合计进出口19.41万亿元，同比增长13.6%，占同期我国外贸总值的50.6%，比去年同期提升2.2个百分点，继续发挥外贸“主力军”作用。

机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前11个月，我国出口机电产品12.47万亿元，增长8.4%，占出口总值的57.1%。其中，手机8574.2亿元，增长4.2%；汽车3637.6亿元，增长79.3%。同期，出口劳动密集型产品3.91万亿元，增长9.9%，占17.9%。

分析人士指出，前11个月，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等出口大幅增长，体现了我国出口结构进一步优化、迈向中高端，这将促进产业结构升级，推动加快建设制造强国、质量强国。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 04 版）

(责编：岳弘彬、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经