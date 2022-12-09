本报北京12月8日电 （记者曹树林、王洲）12月8日，由人民日报社主办的2022中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动中国品牌建设高质量发展”为主题，政府主管部门代表、企业负责人、专家学者齐聚一堂，开展深入研讨交流，为助推中国品牌建设汇聚智慧力量。

全国人大常委会副委员长白玛赤林在致辞中指出，我国品牌建设紧紧围绕贯彻落实习近平总书记“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”的重要指示，取得积极进展，品牌影响力稳步提升，对供需结构升级的推动引领作用显著增强，越来越多的中国品牌正在走出国门、走向世界。党的二十大为我国未来发展指明了前进的方向，也对品牌建设提出了新的更高要求。我们要深入学习贯彻党的二十大精神，高质量推进品牌建设工作，全面提升我国品牌发展总体水平，不断推动我国从品牌大国向品牌强国迈进，为谱写中国式现代化新篇章贡献力量。建设品牌强国，要聚焦实体经济，建设好现代化产业体系；要坚持创新驱动，加快实现高水平科技自立自强；要适应国内需求，不断满足人民对美好生活的向往；要弘扬企业家精神，激发企业活力、创造力；要坚持文化自信自强，将中华优秀传统文化融入品牌建设。

人民日报社社长庹震在致辞中指出，人民日报要深入宣传阐释习近平总书记关于品牌建设的重要指示精神，积极报道各地各部门和广大企业贯彻落实的创新做法、宝贵经验和丰硕成果。要讲述好中国企业创新发展、质量升级的故事，深入挖掘中国企业发扬工匠精神、提升产品质量的生动案例，充分报道各地各部门不断优化创新环境的新举措新成效。要展示好中国品牌背后蕴含的文化内涵、文化价值，提升中国品牌在海内外的美誉度，助力中国品牌立得住、叫得响、行得远，助力中国品牌走出国门，走向世界。

中宣部副部长孙业礼在致辞中指出，党的二十大提出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，对加快建设制造强国、质量强国、贸易强国作出重大部署。制造强、质量强、贸易强，中国品牌必须强。近年来，中国品牌建设取得长足进步，越来越多的中国产品成为知名品牌，越来越多的中国品牌成为世界名牌，在这一过程中，新闻媒体发挥了中国品牌展示之窗的重要作用。希望新闻媒体一如既往地积极参与、主动作为，着力讲好中国品牌的故事，讲好中国品牌质量提升的故事、创新发展的故事、惠及民生的故事、走向世界的故事。

本届论坛以线上线下相结合的方式举行，120余人参加论坛。人民日报社总编辑于绍良主持开幕式，副总编辑王一彪主持主旨发言环节，副总编辑崔士鑫出席论坛并致辞。

人民日报积极履行党中央机关报职责使命，努力当好品牌强国建设的宣传者、参与者、推动者，自2015年起已连续举办8届中国品牌论坛。

本届论坛还发布了2022中国品牌案例。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 05 版）

(责编：岳弘彬、白宇)

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