本报电 近日，2022全国信息技术应用创新专题研讨会暨首届集成电路产业创新发展大会在浙江省金华市召开，8个项目集中签约落地浙江省金义新区，总投资达141亿元。来自金义新区的龙芯中科（金华）技术有限公司、域创科技（浙江）有限公司等多家企业展示了信息技术行业的创新成果，新产品新技术涉及IT基础设置、基础软件、应用软件、信息安全等多个领域。

近年来，金义新区不断聚集创新资源与要素，积极培养引进信息技术应用创新领域的专业人才，打造信创产业联盟，打通研发、生产、销售、服务各个环节，实现信创产业资源共享与新业务形态、新商业模式互动融合。中国移动金东分公司全国首个5G国产化营业厅、农行金华市分行全国首个国产化营业厅等信创应用试点相继投入使用，发挥了良好示范效应。

据介绍，目前金义新区以建设千亿级信息技术产业集群为目标，构筑立足浙江、服务全国的信息技术应用创新产业平台。该平台入选第三批浙江省“万亩千亿”新产业平台培育名单，将重点打造“电子信息新材料—芯片设计和封测—系统整机集成”的产业链，培育信创产业生态。平台核心园区浙江省龙芯智慧产业园获批全省唯一“浙江省信息技术自主创新产业基地”，已引进企业72家，招引项目92个，产业生态初具规模，成为当地数字经济发展的重要引擎。

（李玲添）

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 18 版）

(责编：岳弘彬、白宇)

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