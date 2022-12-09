本报记者 李心萍

党的二十大报告提出，完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次、多支柱养老保险体系。

推进多层次、多支柱养老保险体系建设，有利于促进养老保险制度可持续发展，满足人民群众日益增长的多样化养老保险需要。当前我国第一支柱基本养老保险基本健全，第二支柱企业（职业）年金制度初步建立并逐步完善。作为第三支柱的个人储蓄性养老保险和商业养老保险也开始建立。

第三支柱养老保险进行了哪些探索？积累了哪些有益经验？下一步如何更好地发展？请看本版系列报道。

——编 者

日前，人力资源和社会保障部召开个人养老金制度启动电视电话会议，标志着个人养老金制度正式启动实施。

什么是个人养老金制度？劳动者应如何参与？个人养老金制度如何运行？记者进行了采访。

个人养老金是一种补充养老保险制度

我国养老保险体系主要有三大支柱。

第一支柱为基本养老保险，包括城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，立足于保基本。基本养老保险采取社会统筹与个人账户相结合的模式，体现社会共济。截至2021年底，参加人数达到10.3亿人，积累基金6万多亿元，基金运行总体平稳，待遇按时足额发放。

第二支柱为企业年金、职业年金，由用人单位及其职工建立，主要发挥补充作用，已有良好的发展基础。截至2021年底，参加企业（职业）年金的职工7200多万人，积累基金近4.5万亿元，补充养老作用初步显现。

第三支柱为个人储蓄性养老保险和商业养老保险，此前没有全国统一的制度性安排。“个人养老金是国家关于第三支柱的制度性安排，为实现个人补充养老提供制度保障。”人社部有关负责人说。

该负责人介绍，个人养老金是政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度。该制度采取个人账户模式，由个人缴费，实行完全积累。

“通俗地讲，个人养老金制度通过政策引导，鼓励具备条件的人员在年轻时进行养老储备，在基本养老保险的基础上再增加一份积累，为老年生活再添一份保障。”清华大学社会科学学院特聘教授董克用说。

中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣表示，对劳动者而言，参加个人养老金，可以更好实现整个生命周期内收入的合理分配。在有劳动能力的年轻阶段为自己多积累一份长期资金，并通过市场化运营的方式实现积累资金的保值增值，从而增加年老后的养老收入，让老年生活更有保障、更有质量。

此外，从短期看，参与个人养老金制度还可享受税优政策。

“党和国家高度重视第三支柱养老保险制度建设，制定了税收优惠等政策给予支持，鼓励人民群众广泛参与。”莫荣说，参加人向个人养老金资金账户的缴费，可按12000元/年的限额标准享受递延纳税，缴费直接在综合所得或经营所得中据实扣除；在投资环节，计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税。

产品采取名单式管理，提高资金安全性

个人养老金启动实施后，不少人有疑惑，即使每年顶格缴费12000元、缴费20年，退休时本金为24万元，资金并不算多。

对此，董克用解释道，参加个人养老金，要注意复利的作用。他举例说，一位年轻人投入养老资金100元，按3%的年利率储蓄20年，最后收益中将近45%为投资收益，而非本金，“因此，个人养老金早参与早受益，养老投资不怕少，但要先起步。”

同时，为了提高个人养老金缴费的增值能力，个人养老金的实施坚持市场运作，鼓励具备资质的金融机构设计提供更多个人养老金产品，满足多样化需求。

具体而言，个人养老金可以投资储蓄存款、理财产品、商业养老保险和公募基金等多种金融产品，参加人可以根据偏好自主选择。

董克用建议，不同年龄的劳动者，可以选择不同风险偏好的产品。年轻人可以适当选择风险高一点、收益高一点的产品；而年龄较大的人群应适当降低风险偏好，注重稳健。

个人养老金如何运行？根据《个人养老金实施办法》，个人养老金资金账户实行封闭运行，除另有规定外不得提前支取。这意味着，对年轻人而言，这笔资金的投资运营周期可能长达几十年。资金的安全性如何保障？

“个人养老金制度坚持政府引导原则。”董克用说，无论是产品的条件，还是企业的资质，都有一环套一环的保证机制，老百姓可以安心地把自己的钱放进去。

为了提高安全性，产品采取名单式管理模式。所有的个人养老金金融产品都由金融监管部门确定，并通过个人养老金信息管理服务平台、金融行业平台公布和更新。

“我们要求进入个人养老金‘白名单’的产品应当具备运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值等特征。”人社部有关负责人表示，此外，在个人养老金制度的实施过程中，人社部门将坚持安全规范原则，牢固树立风险意识，严格监督管理，守护好人民群众的每一分养老钱。

在36个城市或地区先行试点，再全国推广

个人养老金正式启动实施，哪些人可以参与？

根据《个人养老金实施办法》，在中国境内参加城镇职工或者城乡居民基本养老保险的劳动者，均可参加个人养老金。

由于个人养老金是一项全新的制度，采取先试点再全国推广的实施模式。目前，该制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个城市或地区先行先试。凡是已在这些地方建立基本养老保险关系的劳动者，都可以参加个人养老金，不受实际工作地、个人养老金资金账户开立地等影响。

从具体步骤看，参加人首先需要通过国家社会保险公共服务平台、电子社保卡等全国统一线上服务入口，或者商业银行等渠道，选择“个人养老金账户开立”服务，建立个人养老金账户。

第二步，通过商业银行手机银行或柜面等渠道，开立个人养老金资金账户。值得注意的是，通过商业银行渠道，参加人可一次性完成个人养老金账户和个人养老金资金账户的开立。

第三步，则是通过现金、手机银行或个人网银等渠道，自然年度内一次性或分次向个人养老金资金账户缴费。

人社部有关负责人提醒，缴费阶段，参加人可以选择在预扣预缴或者汇算清缴时，使用“个人所得税”APP扫码等方式，享受税收优惠政策。

缴费完成后，参加人即可通过个人养老金产品销售渠道，购买符合规定的个人养老金产品。

日前，银保监会公布了首批开办机构名单，包括6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司。证监会也发布了个人养老金基金销售机构名录，包括16家银行、14家证券公司和7家独立基金销售机构。

目前，各家机构正在积极争取账户开立。例如，农业银行、兴业银行、中信银行等机构均在手机银行APP设立个人养老金账户开立预约专区。

首批个人养老金产品的名单也已经出炉。证监会发布的个人养老金基金名录，包含129只养老目标基金产品。不少机构表示，正在加快养老理财产品的研发和报批。

11月26日，家住北京市丰台区西罗园街道的张女士通过工商银行APP开通了个人养老金资金账户，并购买了1000元的基金，成为北京市第一个购买个人养老金的人。

试点过程应注意哪些问题？受访专家表示，在实施过程中，要注重提高个人养老金产品供给的适应性和安全性。

“绝大多数参加人的金融投资知识、经验和时间精力都有限，因此，个人养老金产品供给一方面需要满足养老需求和属性，另一方面需要尽可能地适应参加人的风险收益偏好以及投资能力和行为特征，提升参加人的投资体验感。”莫荣说。

“个人养老金既关系个人，又关乎社会保障体系，是我国完善多层次、多支柱养老保险体系的重要举措，有利于积极应对人口老龄化。”莫荣说，期待相关部门通过试点总结经验，及时发现新情况、新问题，不断研究完善相关政策，为增进民生福祉作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 19 版）

(责编：岳弘彬、白宇)

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