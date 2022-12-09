郭光文

守护“舌尖上的安全”，亟须各方共同努力，既需要生产经营主体的“自律”，也需要加强监管执法和社会监督的“他律”，构建起严密高效的食品安全治理体系

据媒体报道，近期某快餐连锁品牌店在网络上发布了“自查自纠工作报告”，共计公示了18项在门店出现的问题，同时公开承诺切实改正，欢迎全社会监督。这样的做法受到广大网友关注和热议，不少人为之点赞，还有部分网友表示质疑。这一话题的热度充分说明食品安全问题在人们心中的分量。

民以食为天，食以安为先。食品安全无小事，“舌尖上的安全”一头连着广大生产经营者，一头连着千家万户的餐桌。食品产业的高质量发展是经济社会高质量发展的重要内容，食品安全更是重要的民生工程和民心工程。近年来，我国食品安全监管持续加强，执法也更加严格，食品安全领域的一些重大问题逐步得到解决，食品生产经营企业的主体责任意识有了较大提升，共治共享理念逐渐深入人心。

随着生活水平的提高，人民群众对食品安全的期待和需求也不断提高。当前，我国食品安全形势总体稳定向好，但仍存在一些问题隐患。由于食品产业全过程涉及的环节多、链条长、参与主体多样化，监管难度大，一些食品安全问题仍需持续综合治理。守护“舌尖上的安全”，亟须各方共同努力，既需要生产经营主体的“自律”，也需要加强监管执法和社会监督的“他律”，构建起严密高效的食品安全治理体系。

强化企业主体责任，是食品安全治理中的关键一环。食品生产经营企业加强自律，建立健全食品安全管理制度，对于维护市场正常秩序，确保饮食安全和人民群众身体健康意义重大。网络上之所以有不少网友支持该餐饮企业的做法，就是因为人们对食品的来源是否安全、配方是否科学和制作是否卫生、价格是否合理等细节非常看重。企业主动将问题查找出来并接受社会监督整改，让人们看到企业保障食品安全的决心和诚意。

近年来，一些企业暴露出的食品安全问题既损害了消费者利益，也让企业苦心经营的品牌形象毁于一旦，陷入经营危机。市场监管总局近期发布《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，督促企业落实食品安全主体责任，强化企业主要负责人食品安全责任，规范食品安全管理人员行为。生产经营者必须深刻认识到，食品安全卫生是不容任何人挑战的“红线”“底线”，要切实履行企业主体责任，提升风险防控能力，切实保障食品安全。同时食品行业也应行动起来，加强行业自律，规范市场行为，加快行业信用体系建设步伐，共同营造良好的食品安全环境。

守护“舌尖上的安全”，他律必不可少。食品安全是“管”出来的，要始终坚持严字当头，严格监管。近年来，我国坚持用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。当前，人民群众对食品安全的更多期待，以及食品产业新产品、新业态、新商业模式带来的新问题，要求我们不断提高食品安全监管能力，建立健全相关制度，综合运用大数据、人工智能、“互联网+”等信息技术手段赋能食品安全监管。同时也要发挥好社会监督的作用，鼓励社会团体、新闻媒体、社会各界人士依法参与餐饮服务食品安全社会监督，共同筑牢食品安全防护网，让群众吃得更放心、更舒心。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 19 版）

(责编：岳弘彬、白宇)

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