为充分满足政企业务上云、数字化转型需求，12月9日，由人民数据打造的人民云“公有云”服务平台正式上线，平台旨在满足政企客户对公有云产品高性能、高可靠、高安全的要求，以及多样化的应用场景需求。

据了解，“公有云”平台提供多型号、多规格服务，包含云服务器、对象存储、云硬盘、数据库、CDN、GPU主机等主流云服务能力，并为用户提供云资源按月或按使用付费、自由增减资源、即开即用的便捷、专业服务，能有效节省政企用户上云用云成本。

人民云负责人表示，“公有云”平台将持续为用户提供有温度的专属人工服务；提供更具针对性的产品、项目实施和服务；对相同配置和性能的云产品，提供优于主流云厂商的价格；提供更强大的“云+大数据”解决方案，更好助力用户数字化转型升级。

下一步，人民云还将全面国产化适配，提升国产信创服务能力，打造安全可信、自主可控的云平台和云生态，为用户提供具有更加安全的保障能力，持续助力用户上云用云，让云计算、大数据惠及各行各业。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经