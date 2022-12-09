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我国机动车驾驶人总量超五亿

礼让斑马线、“一盔一带”成交通新风尚

2022年12月09日08:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月8日电  （记者张天培）公安部8日发布最新数据，截至11月底，全国机动车保有量达4.15亿辆，其中汽车保有量达到3.18亿辆；机动车驾驶人数量超过5亿人，其中汽车驾驶人达到4.63亿人。

　　自2014年以来，驾驶人数量持续快速增长，年均增加2500万人。目前，我国驾驶人数量占成年人数量近50%，每2个成年人中即有1人持有驾驶证。3年以内驾龄的驾驶人达1.03亿人，占比20.6%；25岁以下低年龄驾驶人达5448万人，占比10.9%，大学生成为学车领证的重要群体。机动车和驾驶人增长重心逐步由东部向中西部地区、由城市向农村转移。10年间，东、中、西部地区驾驶人增速分别为9.7%、10.3%、11.9%。

　　在机动车、驾驶人数量猛增的情况下，全国道路交通安全形势总体稳定，较大道路交通事故起数下降59.3%，重特大道路交通事故起数下降84%。130多项便民利企交管改革措施接续推出、稳妥落地。驾驶人安全文明素养不断提升，“喝酒不开车、开车不喝酒”观念深入人心，礼让斑马线、“一盔一带”成为交通新风尚。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月09日 14 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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