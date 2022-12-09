我国机动车驾驶人总量超五亿
礼让斑马线、“一盔一带”成交通新风尚
2022年12月09日08:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京12月8日电 （记者张天培）公安部8日发布最新数据，截至11月底，全国机动车保有量达4.15亿辆，其中汽车保有量达到3.18亿辆；机动车驾驶人数量超过5亿人，其中汽车驾驶人达到4.63亿人。
自2014年以来，驾驶人数量持续快速增长，年均增加2500万人。目前，我国驾驶人数量占成年人数量近50%，每2个成年人中即有1人持有驾驶证。3年以内驾龄的驾驶人达1.03亿人，占比20.6%；25岁以下低年龄驾驶人达5448万人，占比10.9%，大学生成为学车领证的重要群体。机动车和驾驶人增长重心逐步由东部向中西部地区、由城市向农村转移。10年间，东、中、西部地区驾驶人增速分别为9.7%、10.3%、11.9%。
在机动车、驾驶人数量猛增的情况下，全国道路交通安全形势总体稳定，较大道路交通事故起数下降59.3%，重特大道路交通事故起数下降84%。130多项便民利企交管改革措施接续推出、稳妥落地。驾驶人安全文明素养不断提升，“喝酒不开车、开车不喝酒”观念深入人心，礼让斑马线、“一盔一带”成为交通新风尚。
《 人民日报 》（ 2022年12月09日 14 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 11部门出手！曝光一批医美行业违法案件 涉“无证行医”等
- 图片来源：市场监管总局官网 人民网北京12月8日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为切实保障人民群众身体健康、保护消费者合法权益，规范和促进我国医疗美容行业健康有序发展，市场监管总局、公安部、商务部、国家卫生健康委、海关总署、税务总局、国家网信办、国家中医药局、国家药监局、最高人民法院、最高人民检察院等11部门决定，自2022年9月起，在全国范围内集中开展医疗美容行业突出问题专项治理行动。 据介绍，专项治理行动聚焦医疗美容行业群众反映强烈、社会危害性大的虚假宣传、非法行医、假货频现、价格欺诈等违法违规问题，依法严厉打击虚假宣传行为、无证行医行为、非法生产经营相关药品医疗器械行为，整治查处广告违法行为、医疗美容机构和医务人员违规从事医美服务行为、相关药品医疗器械使用环节违法违规行为，严格规范医疗美容行业价格收费行为，严格相关药品医疗器械进口管理，严格税收征管，清理整治线上相关违法违规行为。…
相关新闻
- 评论
- 关注