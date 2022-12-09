吴茂辉

原标题：新时代新征程新伟业丨海南自贸港：海关监管创新赋能高水平对外开放

“要不是及时接受创新技术治疗，我可能就得落下残疾。”年过花甲的患者李先生终于松了一口气。

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区在海关等部门指导下，建立了国内唯一的特许药械保税仓，通过创新实施“先集中申报入仓、后分批核销出仓”监管模式，助力区内医疗机构实现“药等患者”的重大突破。得益于此，李先生右腿上的重疾有望治愈。

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区公共保税药仓工作人员正在配送进口药械。（新华社记者吴茂辉 摄）

“党的二十大报告明确提出推进高水平对外开放，要求加快建设海南自由贸易港。”博鳌机场海关副关长林勇说，海南自贸港是对标世界最高水平开放形态打造的海关监管特殊区域，探索实施更开放、更便利的新监管模式，不仅是推动海南自贸港实现高水平开放和高质量发展的必然要求，同时有利于增强广大市场主体和人民群众的获得感和幸福感。

“粗算算，一年能省300多万元。”天基隆智控（海南）有限公司负责人易素佩兴奋地说。前几天，在海关支持下，海南自贸港加工增值30%货物内销免关税政策首次扩大至海关特殊监管区域外试点实施。该公司进口两台阀门定位器顺利通关，成为该政策制度最新动向的首批受益者。

围绕贸易自由便利，当地海关不断针对监管进行集成化、集约化创新。截至目前，海南自贸港已发布的128项制度（集成）创新案例中，涉及海关监管创新的包括：“零关税”进口商品全流程监管模式、离岛免税商品溯源管理制度、不同品种保税油品同船混装运输监管模式、出口成品油“即检即放”检验模式等。

“党的二十大报告要求稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。”海口海关关长高瑞峰说，相关制度创新是海口海关对标高标准国际规则，推动海南自贸港制度型开放向纵深推进的有益尝试。

为适应海南自贸港全面开放发展的要求，海关监管创新还不断向更丰富的业态领域延伸。

“全球面积最大的单体免税店落户海口”“海南离岛免税购物又上新台阶”……离岛免税购物是海南国际旅游消费中心建设的一张金名片，一头连着跨境贸易，另一头连着扩大内需与供给侧结构性改革，也是海关监管创新赋能开放发展的重要领域。

“以保税方式提前储备货源，销售火爆时，可以通过‘保税转免税’及时供货；销售不畅时，可以通过跨境电商、‘免税转保税’等方式处理库存，这让我们的经营更加灵活高效，同时也能最大程度地满足消费者丰富多样的需求。”海口国际免税城监管仓副经理池雨含说，这都得益于海口海关允许免税企业在海口综合保税区设立免税品仓库，并在海关监管下开展保税与免税状态互转的创新。

受离岛免税品等消费品贸易强力拉动，今年前10个月，海南货物贸易进出口1626.8亿元，超过去年全年总值，同比增长43.1%，增速全国名列前茅。

高瑞峰说，当前，海口海关还在积极探索推动创新监管赋能更多新业态发展，如：在医疗卫生产业领域，下放低风险特殊物品卫生检疫审批权限；在热带特色高效农业领域，全力支持全球动植物种质资源引进中转基地建设等。

“海南自贸港已进入封关运作重要准备和压力测试阶段，下一步，我们海关监管创新要着力于应用新技术防控新风险。”高瑞峰表示，海口海关将充分应用大数据、云计算、人工智能等先进技术和装备，实现科技与海关监管场景有机融合，构建精准、智能、有效的海关风险防控的管理体系，以应对自贸港建设不断深入过程中，海南可能面对的进出岛贸易、生态资源、公共卫生、生物安全等方面风险。

(责编：赵竹青、陈键)

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