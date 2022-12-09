原标题：新华全媒+｜推动经济回稳向上——全国多地加快复工复产扫描

企业生产“忙”起来，线下消费添“暖”意、快递物流加速“跑”……连日来，全国多地密集调整优化疫情防控措施，更好统筹疫情防控和经济社会发展，加大助企纾困力度，多措并举助力加快复工复产。

12月7日，国务院联防联控机制综合组公布优化落实疫情防控的“新十条”，进一步明确“科学精准划分风险区域”“非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业”等优化措施。随着一系列政策接续发布和落地见效，多地市场呈现回暖迹象，复苏活力正在显现。

企业生产按下“快进键”

在安徽省宣城市的宣城立讯精密工业有限公司仓库门口，一辆辆大货车正在有序排队进出。

“疫情防控政策优化以后，货车进出工厂和运输产品都更顺畅了，运转效率得到极大提升。”公司总经理朱陆凤说，11月下旬以来，工厂处于满负荷生产状态，预计今年产值有望突破13亿元。

在重庆西信天元数据资讯有限公司研发中心，陆续到岗的员工正在抓紧推动研发进度。“在做好疫情防控的基础上，我们有序推动员工返岗，目前已有近200人返岗复工复产，预计下周就能恢复正常研发节奏。”公司董事长张剑说。

连日来，各地提升疫情防控科学性、精准性，加快推动企业复工复产，努力减少疫情对经济社会发展的影响——

北京建立企业关键岗位核心人员“白名单”，予以核发全市统一电子通行证，保障其及时到岗工作；重庆出台十六条涉及重点行业的金融服务措施，鼓励各银行机构加大信贷投放，满足复工复产资金需求；内蒙古出台七项措施支持个体工商户复工复产……

随着一系列政策举措实施见效，多地复工复产脚步加快。以重庆为例，截至12月4日，全市7346家规模以上工业企业中，已复工企业达6974家。

“随着防疫措施不断优化调整，各地更好统筹疫情防控和经济社会发展，狠抓政策落实见效，加力巩固经济恢复基础，进一步推动经济回稳向上。”国务院发展研究中心研究员龙海波说。

线下商业人气回升

位于广州市天河区正佳广场内的湘辣辣餐厅里，热辣的湘菜吸引不少食客前来就餐。“自12月1日恢复堂食以来，门店客流平稳回升，给了我们中小餐饮企业很大信心。”店长汪永春说。

汪永春介绍，复工复产的同时，门店也积极落实员工每日测温，并对店内定时消杀，做好疫情防控工作，努力为顾客创造更安心的就餐环境。

随着疫情防控政策进一步优化调整，广州、郑州、北京等多地陆续恢复堂食，线下餐饮人气逐渐回升。多个城市聚焦餐饮、住宿等领域，对中小微企业、个体工商户推出一系列纾困帮扶举措。美团数据显示，12月7日（本周三）北京地区到店餐饮线上订单量相比11月30日（上周三）增长超58%，全国多个城市到店订单量也均出现不同程度恢复和增长。

电影市场也迎来复苏暖意——猫眼专业版数据显示，12月3日、4日周末两天，全国营业影院均超过5800家。12月5日，全国多个省份影院营业率超过七成。

“目前影院《阿凡达2》预售已排满，提振了我们的信心。”大地影院集团浙江城市体总经理李伦祥说，近半个月，影院晚间场上座率提升近一倍，12月16日起院线旗下所有影院将调整为全天正常营业。

“随着政策优化调整，我们在入口取消了人工查验，但保留了自动测温仪器，同时提醒观众规范佩戴口罩、保持社交距离。”李伦祥说。

随着跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理等措施推出，多个平台旅游景区搜索、预订量也在增长。美团数据显示，截至12月6日20时，三亚入港机票订单量较上日环比增长340%，元旦期间住宿预订量较上日环比增长近300%。

“目前，我们雪场的南方游客占比达到50%以上。”吉林北大湖滑雪度假区市场营销部负责人说，随着“新十条”发布，预计度假区游客量、酒店客房预订量将继续迎来增长。

快递物流加速“跑”

走进位于河南郑州的一处直播基地，主播们在镜头前热情介绍新款冬装，快递小哥在一旁打包贴单，忙个不停。“最近下单量持续上升，一个人一天能发走1000多单。”京东物流郑州光彩营业部快递员宋根生说。

国家邮政局监测数据显示，11月27日以来，全国快递日均业务量连续稳步上涨，特别是12月2日至4日，连续3天日均业务量超3亿件。

快递物流加速“跑”，是经济生产活动加快恢复的体现。当前，各地加大保通保畅保供力度，进一步畅通物流堵点，助力经济持续稳定恢复——

重庆安排服务专员，协调解决企业员工返岗、物流跨区运输等问题，帮助企业和在建项目尽快复工复产；

北京各快递企业通过组织“白名单”保供队、调配在京和周边物流力量等方式，全力保障物资配送；

陕西提出10条物流保通保畅优化措施，明确不得层层加码，科学精准做好物流保通保畅工作……

国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据显示，12月6日，国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1099.9万吨，环比增长0.56%；全国高速公路货车通行718.51万辆，环比增长6.96%；民航保障货运航班633班，环比增长36.7%。

交通运输部新闻发言人舒驰表示，将加强交通物流网络运行监测分析，突出抓好重点物流枢纽疫情防控，科学精准实施货车通行管控措施。加强对重点涉疫地区的跟踪调度，指导各地建设启用应急物资中转站，切实保障各类重点物资运输畅通。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经