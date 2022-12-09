原标题：从“独唱”到“合唱” 深圳升级打造城市综合移动服务平台

在深圳，“民有所呼，我必有应”成为常态，数字政务服务已直达每一位深圳人的掌上和心中。在这座拥有2000万人口的超大型城市，深圳市移动政务服务平台“i深圳”累计注册用户数超1700万。这个手机客户端既是深圳推进“一网通办”“一网统管”数字政府建设的抓手，也是深圳市民日常生活的帮手。

从“政务服务”到“综合服务”:一个APP办理身边大小事

深圳市在数字政府大框架下，大力推行“掌上政府、指尖服务、刷脸办事”，于2019年1月11日推出了市级统一政务服务客户端“i深圳”。瞄准市民需求，汇聚医、学、住、行、老、病、养等全生产生活场景服务资源，“i深圳”目前已接入8300项服务。

2021年，龙华区以“i深圳”为应用入口，在全市率先推行政策“免申即享”服务，让符合条件的企业和群众不用跑腿，不用申请即可坐收政策红利。

“公司近期收到一笔‘用工支持补贴’，都不需要我们去做直接申请。除此之外，公司里的应届生在申请深圳落户时，就切实感受到了零跑腿、不见面，秒批的便利。”深圳市华傲数据技术有限公司董事长贾西贝说。

“让想运动的人找到场地，已有的体育场地得到有效利用。”这句话在深圳成为共识。在深圳市民的手机里，“i深圳”手机客户端的“体育场馆预约”功能成为高频使用选项之一。体育场地一键预约平台成为深圳市打造“民生幸福标杆”城市的惠民利民重要举措。市民通过“i深圳”可一站式获取全市公共文体场馆的活动资讯并实现线上预订、线上缴费。

以政务服务为骨架，以公共服务和便民服务为补充，“i深圳”正在实现“一个APP办理身边事”。

除了体育场馆预约，11月8日，“公园深圳”服务微门户也上线“i深圳”，集公园导览、停车预约、公园购票、体育场馆预约、书吧预约等功能为一体，解决了此前公园信息分散，真伪难辨，无法及时准确获取公园消息的问题，实现了全市公园信息“一网查询”。

据介绍，微门户上线后，市民游客可及时掌握公园开闭园情况，更便捷获取公园游玩攻略、最新活动、出入口、停车场位置等信息，方便出游前合理规划行程，获得更好的游园体验。

从“多条线”到“一张网”：公共服务“一体享、一屏办”

近年来，深圳市全力打造智慧政务，依托市级统一政务服务客户端“i深圳”，实现业务引领技术、技术驱动业务，推动公共服务“一体享、一屏办”。

加强服务协同优化，实现“一件事一次办”指尖办理。以“我要开药店”为例，以往需要单独申请办理企业经营执照、食品经营许可证、药品经营许可证、医疗器械经营许可证等证照，需要提交4张表单、4套材料，承诺办理时间44个工作日，改革后只需要一张表单、一次申报、并联办理，最快10个工作日即可一次获得4个证照。

依托统一身份认证、统一支付、统一电子证照库等基础支撑，借助刷脸认证、信息授权互认等技术，“ｉ深圳”APP在多个高频事项上已经实现了“秒报”“秒批”“免证办”。市民办理“秒批”事项，只需提交申报信息，即可由后台通过数据比对自动审批，即时反馈审批结果。基于“i深圳”电子证照功能，可实现线下办事免实体卡证。

目前，公积金提取、应届毕业生接收、高龄老人津贴发放等278项服务均已实现“秒批”，居住证申领和签注、公租房认租申请、不动产登记资料查询等高频服务事项更是实现了“秒报秒批一体化”。

贾西贝表示，有了这些企业服务、人才服务的创新，“人工办”“被动办”变成了“主动办、数据办、算法办”，在服务企业、服务人才过程中很大程度地做到了无事不打扰、有事少打扰、必须打扰时也尽可能只打扰一次，让我们实实在在地感受到了普惠、透明、便捷的企业服务，感受到深圳营商环境的不断优化。

“通过构建普惠均等、便民高效、智慧精准的政务服务‘一张网’，实现政务服务平台建设从‘独唱’到‘合唱’，打通审批流程的各个环节，推动事项全流程网办、跨省通办，实现跑一次是底线、一次都不跑是常态、跑多次是例外，企业群众办事便利度显著增强。”深圳市政务服务数据管理局党组成员、副局长王卓民说。

从“人找服务”到“服务找人”：“数字市民”拥有专属空间

在“i深圳”手机客户端界面，深圳市民拥有自己的“专属空间”。用户可在“i深圳”查看个人可信数据，比如户籍、家庭成员、社保、教育、房产、车辆、电子证照等数据，还可在个人云空间上传证件照片和办事资料。

据悉，平台正在建设“小i分”城市积分和城市服务权益体系，用户可通过签到、办事、亮码等行为获取并积累“小i分”，用于兑换权益产品。权益产品依托于深圳市各委办局和企业的资源，如文体消费券、演出门票、停车优惠等。

“数字深圳”将形成数字政府、数字经济和数字市民三位一体的融合格局。

根据规划，深圳“数字市民”计划的实施包括大力推广电子签名、电子印章、电子证照和电子档案，构建“数字市民”认证、管理和应用体系，建立数据账户和用户信息授权机制，建立健全市民办事数据共享比对机制，减少证明材料重复性提交，推动“数字市民”可跨城办理业务、跨域使用数据。探索建立全市统一“市民码”服务体系，推动全市统一身份认证和多码融合、一码通用，不断丰富“一号走遍深圳”内涵。

据悉，未来“i深圳”将继续深入贯彻落实党的二十大精神及《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》，紧紧围绕“一号走遍深圳、一屏智享生活”的目标，深化业务融合、数据融合、技术融合，促进全市统一政务服务APP向内容丰富、服务精准、平台开放、综合应用的城市综合移动服务平台转变。 （印朋 杨阳）

(责编：赵竹青、陈键)

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