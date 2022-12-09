我国区域科技创新水平持续提升 有力支撑创新型国家建设
2022年12月09日08:42 | 来源：新华网
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原标题：我国区域科技创新水平持续提升 有力支撑创新型国家建设
区域创新发展是创新型国家建设的重要支撑。日前发布的《中国区域科技创新评价报告2022》显示，党的十八大以来，我国区域科技创新水平普遍提升，重大战略区域科技创新发展成效显著，多层次、各具特色的区域创新体系更加完善。
这份由中国科学技术发展战略研究院发布的报告，从科技创新环境、科技活动投入、科技活动产出、高新技术产业化和科技促进经济社会发展等五个方面选取系列指标，对全国及31个省（自治区、直辖市）科技创新水平进行测度和评价。
报告显示，2022年，全国综合科技创新水平指数得分为75.42分，比2012年提高了15.14分。31个省（自治区、直辖市）综合科技创新水平指数得分相比2012年均有不同程度提升，其中，上海、北京、天津、广东、江苏、浙江创新能力强劲，为我国创新领先地区。
与此同时，北京、上海、粤港澳大湾区科创中心引领地位进一步强化，辐射带动京津冀、长三角、泛珠三角等区域创新能力进一步提升。
报告显示，北京创新成果溢出效应明显，输出到津冀的技术合同成交额大幅增长；长三角在上海的引领下已成为国内最具竞争力的区域共同体，长三角开放创新水平不断提升，技术国际收入已接近全国的50%；粤港澳大湾区成为具有重要国际影响力的科技集群。
此外，长江经济带与黄河流域生态保护和高质量发展战略沿线地区科技创新能力稳步增强，区域协同创新发展成效进一步显现。
报告指出，未来，要加快区域科技创新体系能力建设，强化科技创新中心在区域创新体系建设中的核心地位，提升区域间协同创新的能力和水平，进一步发挥区域创新在塑造发展新动能新优势中的重要作用。（记者张泉）
(责编：赵竹青、陈键)
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