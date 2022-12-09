王海磬

原标题：消除老年消费者“数字鸿沟” App适老化取得积极进展

12月8日，中国消费者协会发布《适老化App消费监督评测项目研究报告》。报告显示，破除老年消费者“数字鸿沟”取得积极进展，76.2%的调查对象对App适老化的现状整体持满意态度。

餐饮购物、社交通信等服务日常生活的App领跑适老化进程

App适老化是积极应对人口老龄化的重要举措。2022年，中消协组织专项调研，对相关企业推进手机App适老化的现状进行评测调查。

中消协相关负责人介绍，本次评测涵盖两个方向，一是App适老化情况评测，二是老年消费者使用App的现状、认知、需求和评价问卷调查，旨在同时从供给与需求两端了解主流App为老年人提供服务的现状。

在评测的104款常用App中，76%的App适老化改造达标率超75%，其中通过工业和信息化部适老化改造评测的34个App达标率为100%。

评测显示，餐饮购物、社交通信等受众广、服务日常生活的App领跑适老化进程。中消协相关负责人表示，此类App在整体设计时更多地考虑到了老年人的需要，评测指标综合达标率在90%以上。这一结果表明，当App所属行业赛道较成熟、用户规模大且无明显年轻化属性、与用户日常生活关系紧密时，App能够较多兼顾老年人的身心特点。

评测显示，在可操作性方面适老化程度较高，达标率整体达92.6%；在便于老年人理解方面提升空间较大，平均达标率仅为66.6%。部分App适老化应更贴合老年人在听觉、视觉、触觉以及思维、认知方面的身心特点；休闲游戏类App在兼容性方面、影音娱乐类App在安全性方面需重点提升。

中消协相关负责人指出，评测显示老年消费者对App适老化的整体满意度稳定在较高水平，对安全性期待仍然较高，更希望App方便操作、功能实用，并增加使用引导与辅助措施。

医疗健康、养老资讯等方面适老化成果更受期待

评测发现，针对老年人专用App类别需求，老年消费者对医疗健康类、养老资讯类App的期待最高，对生活缴费类、通信社交类、社区服务类App的需求也较大；部分App仍存在内嵌界面不方便检索、适老版本信息不够突出，以及适老版本App知晓度和实际使用率不高等情况。

该负责人指出，破除“数字鸿沟”应坚持以老年的实际需求为根本牵引，建议以需求为导向加快重点行业App适老化进程。一是医疗健康方面，通过简化操作流程、加强操作引导等手段，方便老年消费者网上挂号、问诊、健康管理。二是养老资讯方面，通过简化界面、剔除无关信息等方式，增强信息推送的精准性。三是生活缴费方面，通过“一键操作”、语音辅助等方式，帮助老年消费者足不出户办理日常缴费业务。四是社区服务方面，在联通社区养老服务资源的前提下，通过“一键呼叫”、紧急呼叫等方式，为老年消费者提供及时的社区养老服务。

倡导以老年人为中心的App适老化改造

评测显示，围绕App的适老化改进方向，高达72%的老年消费者首选操作便捷性，其次是功能实用性。老年消费者对保障财产安全、内容真实权威、界面风格适宜、保护隐私安全等方面的期待也较高。

老年人使用智能手机进行日常出行、购物、休闲等活动时，会产生相应的消费行为，同时面临相应的消费风险。本次评测未发现收集与处理无关个人信息的情况，但发现有54.8%的老年消费者表示遇到过广告太多的问题，近半数老年消费者迫切需要老年人专用App，而使用智能手机受身心因素影响最大，字体小、广告多、弹窗不易关闭等困扰老年消费者，表明广告插件及诱导操作现象尚未完全杜绝，适老化公益性与企业盈利的矛盾仍未化解。

该负责人建议，以个人信息保护和财务信息风险监管为核心，提升App的安全性。一是App开发者和App下载平台应当履行信息内容管理主体责任，积极配合国家实施网络可信身份战略，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、老年人权益保护等管理制度。二是加强App安装和使用全过程的安全监管，App适老界面或适老版本应禁止广告弹窗及诱导点击、诱导支付情况出现，App通用界面和通用版本的广告弹窗应易于关闭，支付环节和个人信息获取环节应加强告知与风险提示，并提供撤回操作的自助或人工服务，防止老年人落入消费陷阱。

(责编：赵竹青、陈键)

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