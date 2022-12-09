据中国邮政集团有限公司最新消息，12月5日，中国邮政速递物流股份有限公司与海航航空集团有限公司在北京举行战略合作签约仪式，标志着双方开展多方位、深层次合作，携手实现共赢、共同服务社会进入新的发展阶段。

中国邮政速递物流股份有限公司副总经理张战军（前排左）与海航航空集团有限公司副总裁胡明波（前排右）代表双方在协议书上签字。（受访者供图）

据了解，中国邮政速递物流此次战略签约海航航空集团，是继2021年、2022年两次全网大提速后的又一次网络优化层面的大动作。中国邮政速递物流与海航航空集团将在运力需求、产品体系建设、运能保障、数字化赋能、航力联动等方面，开展全方位、宽领域、多层次的战略合作；通过复用海航航空集团近800架飞机、国内外近1800条航线、业务覆盖国内外300余个城市和地区的优势，实现国内、国际邮（快）件运输业务直接合作，实现境外回程舱位合作；制定境内干线、支线联程航班计划，打造国内国际高效空空中转模式，在相同的国际航线实现舱位互换互补，开展境外地面操作、清关、卡转、联程运输延伸服务，设计打造全链条产品。

中国邮政速递物流相关负责人表示，双方通过发挥各自优势资源，联手推出跨境电商、跨境物流和国际专线产品，为中国制造业出海提供高效、稳定的国际供应链渠道，助力海外市场拓展。

一方面，中国邮政速递物流将调整自有航空资源用于核心区域的网络服务中，同时复用海航航空全货机资源及时补充“极速鲜”等项目季节性、临时性的航空运能需求，组开点对点直达全货机线路，扩充航空干线运输能力，为社会提供更安全、迅速、便捷的快递物流服务，满足人民美好生活中的快递需求。另一方面，中国邮政速递物流将通过海航航空的客机腹舱资源，提升邮政特快专递产品的次晨递、次日递覆盖范围，充分复用海航航空222个晚航班实现北京、海口、深圳等29个通航城市次晨递，复用海航航空395个早航班，实现武汉、海口、天津等52个通航城市稳定次日递。

据悉，中国邮政速递物流与海航航空集团已在航空货运等领域开展了合作，此次签订战略合作协议，是双方资源共享、深度契合、互利共赢的进一步深化，标志着双方合作迈上了新台阶。

该负责人还介绍，下一步，中国邮政速递物流将推动全链条产品、跨境物流产品等的数字化贯通，实现信息系统的数据互通，探索新技术与新业务的融合创新，开辟更广泛、更深入的合作新渠道，为更好地服务国内生产生活、促进消费升级、畅通经济循环做出更大贡献。

(责编：董童、李源)

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