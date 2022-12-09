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算力网络高带宽和低延迟很关键

2022年12月09日08:47 | 来源：科技日报
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算力网络作为承载信息数据的重要基础设施，已成为全社会数字化转型的重要基石。来自工信部的数据显示，2021年，我国算力核心产业规模达1.5万亿元。算力发展水平逐步提升，为数字经济发展夯实基础。

12月8日—10日，2022中国计算机大会(CNCC)以线上方式召开。8日举行的首场大会论坛上，围绕“从网格到算力网络：经验、挑战与展望”主题，多位院士直陈观点并现场答疑解惑。

“个人看法是算力网络已经是不需要讨论要不要干，而是需要讨论怎么干的问题，因为要不要干这件事情是伪命题。”北京大学教授、鹏城实验室主任高文院士直言，目前，算力网络面临两个难题，除了算力资源怎么封装、怎么输送，另一个挑战则是延迟，特别是“东数西算”工程，带宽够不够宽、延迟是不是低这很关键，“低延迟低到什么程度？基本上是光速，点到点之间是光速的连接就是低延迟。”

鹏城实验室在不同算力中心之间的节点互联方面，有哪些比较大胆的尝试？针对主持人抛出的问题，高文回应称，鹏城实验室正在尝试多芯光纤直连方案。

“现在的光纤都是单芯，一个光纤的芯外面裹上保护层，把很多单芯最后捆成一大捆做成光纤，不但成本高，也很笨重，中间还有很多保护措施。”他说，团队正尝试把4根芯或7根芯捆在一个封装里，用这种技术可以较为容易地实现大带宽。

谈到备受关注的低延迟问题，高文解释说，现在很多网络连接的延迟，是因为光纤有延迟，在真空里传输是每毫秒300公里，在光纤里传输是每毫秒200公里(因为光纤内玻璃折射而降速约1/3)。此外，还有中间路由和转发由于软件的处理时间造成的延迟。

“我们正在做的另一个探索性项目就是光纤里面是空心的，光如果在真空里传播的速度是每毫秒300公里，比现在的普通光纤又能每毫秒增长100公里的速度，这就是现在努力的目标。”高文表示，尽管很有挑战，“希望两三年内能够有结果。”

在中科院计算技术研究所研究员孙凝晖院士看来，算力网络要避免新瓶装旧酒，不能把算力网说成是一个最大的篮子，把什么样的技术、场景都往里放。“我理解算力网在学术上最难的，是怎样将算力服务化。”他进而抛出观点说，现在无论是云计算还是超算，都是按数量进行计费，能不能按照质量计费？

华为计算产品线副总裁惠涛则呼吁，产业界要加强合作，共同探索算力网络的应用场景，构建算力网络标准推动关键技术创新，推动建立算力网络相关的法律法规，促进算力网络健康发展。

(责编：赵竹青、陈键)
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