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国家统计局：11月居民消费价格同比上涨1.6%

2022年12月09日09:39 | 来源：人民网
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人民网北京12月9日电 （记者王震）国家统计局今日发布数据显示，2022年11月份，全国居民消费价格同比上涨1.6%。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.7%；食品价格上涨3.7%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨2.3%，服务价格上涨0.5%。1-11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。

11月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.8%，非食品价格持平；消费品价格下降0.1%，服务价格下降0.2%。

来源：国家统计局网站

各类商品及服务价格同比变动情况

11月份，食品烟酒类价格同比上涨3.0%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.85个百分点。食品中，畜肉类价格上涨17.6%，影响CPI上涨约0.56个百分点，其中猪肉价格上涨34.4%，影响CPI上涨约0.47个百分点；蛋类价格上涨9.9%，影响CPI上涨约0.07个百分点；鲜果价格上涨9.6%，影响CPI上涨约0.18个百分点；水产品价格上涨3.4%，影响CPI上涨约0.06个百分点；粮食价格上涨3.0%，影响CPI上涨约0.05个百分点；鲜菜价格下降21.2%，影响CPI下降约0.53个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，交通通信、其他用品及服务、生活用品及服务价格分别上涨2.9%、2.3%和1.5%，教育文化娱乐、衣着、医疗保健价格分别上涨1.3%、0.5%和0.5%；居住价格下降0.2%。

来源：国家统计局网站

各类商品及服务价格环比变动情况

11月份，食品烟酒类价格环比下降0.5%，影响CPI下降约0.14个百分点。食品中，鲜菜价格下降8.3%，影响CPI下降约0.18个百分点；水产品价格下降1.1%，影响CPI下降约0.02个百分点；猪肉价格下降0.7%，影响CPI下降约0.01个百分点；鲜果价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点；蛋类价格上涨1.3%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

其他七大类价格环比两涨两平三降。其中，衣着、交通通信价格分别上涨0.3%和0.1%；居住、医疗保健价格均持平；教育文化娱乐、生活用品及服务、其他用品及服务价格分别下降0.4%、0.3%和0.1%。

(责编：王震、高雷)
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