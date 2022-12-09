人民网北京12月9日电 （记者王震）国家统计局今日发布了2022年11月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。国家统计局城市司首席统计师董莉娟对数据进行了解读。

CPI环比由涨转降，同比涨幅回落

11月份，受国内疫情、季节性因素及去年同期对比基数走高等共同影响，CPI环比由涨转降，同比涨幅回落。

从环比看，CPI由上月上涨0.1%转为下降0.2%。其中，食品价格由上月上涨0.1%转为下降0.8%，影响CPI下降约0.14个百分点。食品中，鲜菜因天气条件较好供应充足，价格下降8.3%，降幅比上月扩大3.8个百分点；中央储备猪肉投放工作继续开展，生猪供给持续增加，猪肉价格由涨转降，下降0.7%；鲜果价格季节性上涨1.5%。非食品价格继续持平。非食品中，国际油价变动影响国内汽油和柴油价格分别上涨2.1%和2.3%；冬装新款上市，服装价格上涨0.4%；受疫情影响，飞机票和宾馆住宿价格分别下降7.5%和2.9%。

从同比看，CPI上涨1.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点。同比涨幅回落较多，主要是去年同期对比基数走高影响。其中，食品价格上涨3.7%，涨幅比上月回落3.3个百分点，影响CPI上涨约0.68个百分点。食品中，猪肉价格上涨34.4%，涨幅比上月回落17.4个百分点；鸡蛋、鲜果和禽肉类价格分别上涨10.4%、9.6%和8.5%；粮食和食用油价格分别上涨3.0%和7.6%，涨幅比上月均有回落；鲜菜价格下降21.2%，降幅比上月扩大13.1个百分点。非食品价格上涨1.1%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.88个百分点。非食品中，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨11.4%、12.3%和4.6%，涨幅均有回落；家庭服务价格上涨2.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

据测算，在11月份1.6%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.3个百分点，新涨价影响约为1.9个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

PPI环比涨幅回落，同比继续下降

11月份，受煤炭、石油、有色金属等行业价格上涨影响， PPI环比微涨；受去年同期对比基数较高影响，同比继续下降。

从环比看，PPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。生产资料价格由上月上涨0.1%转为持平；生活资料价格上涨0.1%，涨幅回落0.4个百分点。煤炭保供力度加大，供给有所改善，煤炭开采和洗选业价格上涨0.9%，涨幅回落2.1个百分点。石油、有色金属等行业价格上涨，其中石油和天然气开采业价格上涨2.2%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.7%。钢材需求整体仍偏弱，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.9%，降幅扩大1.5个百分点。此外，燃气生产和供应业价格上涨1.6%，农副食品加工业价格上涨0.7%，计算机通信和其他电子设备制造业价格上涨0.3%。

从同比看，PPI下降1.3%，降幅与上月相同。生产资料价格下降2.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点；生活资料价格上涨2.0%，涨幅回落0.2个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格下降的有15个，价格上涨的有25个。主要行业中，价格降幅扩大的有：化学原料和化学制品制造业下降6.0%，扩大1.6个百分点；化学纤维制造业下降3.7%，扩大2.6个百分点。价格降幅收窄的有：黑色金属冶炼和压延加工业下降18.7%，收窄2.4个百分点；煤炭开采和洗选业下降11.5%，收窄5.0个百分点；有色金属冶炼和压延加工业下降6.0%，收窄1.8个百分点。价格涨幅回落的有：石油和天然气开采业上涨16.1%，回落4.9个百分点；农副食品加工业上涨7.9%，回落0.8个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨6.9%，回落1.7个百分点。计算机通信和其他电子设备制造业价格上涨1.2%，涨幅扩大0.6个百分点。

据测算，在11月份1.3%的PPI同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-1.2个百分点，新涨价影响约为-0.1个百分点。

(责编：王震、高雷)

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