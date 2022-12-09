人民网北京12月9日电 （记者王震）国家统计局今日发布数据显示，2022年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降0.6%，环比持平。1-11月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.6%，工业生产者购进价格上涨6.7%。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降2.3%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.72个百分点。其中，采掘工业价格下降3.9%，原材料工业价格上涨0.3%，加工工业价格下降3.2%。生活资料价格上涨2.0%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.46个百分点。其中，食品价格上涨3.9%，衣着价格上涨2.3%，一般日用品价格上涨1.4%，耐用消费品价格上涨0.4%。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格下降11.5%，建筑材料及非金属类价格下降6.5%，化工原料类价格下降5.4%，有色金属材料及电线类价格下降4.1%；农副产品类价格上涨9.5%，燃料动力类价格上涨4.3%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格持平，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.03个百分点。其中，采掘工业价格上涨0.9%，原材料工业价格下降0.1%，加工工业价格持平。生活资料价格上涨0.1%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.03个百分点。其中，食品、衣着和一般日用品价格均上涨0.2%，耐用消费品价格持平。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨0.8%，建筑材料及非金属类价格上涨0.7%，燃料动力类价格上涨0.6%，农副产品类价格上涨0.3%；黑色金属材料类价格下降1.4%，化工原料类价格下降0.8%。

(责编：王震、高雷)

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