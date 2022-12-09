人民网记者 王震

今年以来，受国内外错综复杂因素影响，中国经济发展经历了很不寻常的过程。经过艰苦努力，我国经济及时扭转下滑势头，二季度实现正增长，三季度经济恢复明显好于二季度，10月份延续恢复态势。当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点。临近岁末年终，人民网推出“冲刺2022”系列报道，纪录勇于负重承压、敢于冲刺在前的个人与集体，鼓励各地各部门持续奋斗，共同努力巩固经济回稳向上基础，力争实现最好结果。

“等过了年，房子装修完，我们一家就能搬进去了。”

2021年10月，出生于河北邢台的李敏掏空口袋，花70多万买下了人生第一套属于自己的房子。仅时隔一年，楼盘不仅提前8个月交付，并且“交房即交证”，这让李敏既意外，又开心。

住房凝聚着购房者对实现住有所居、居有所乐的期盼和向往。房地产市场稳定发展是经济问题，更是民生问题。当前，一些房地产开发企业遇到流动性困难，个别地产开发项目面临停工、难以按时交付的情况。

今年以来，政府部门陆续出台一系列政策措施，推进各地“保交楼、稳民生”工作，给购房者吃下“定心丸”。与此同时，房地产企业作为保交楼的责任主体，保证“交付力”，也成为检验房企硬实力和社会责任的试金石。

给购房者吃下“定心丸”

保交楼是当前房地产领域最大的民生。7月28日，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势，在对房地产市场发展进行部署时，提及了“保交楼，稳民生”。这表明当前和今后一个时期，保交楼是促进房地产市场平稳健康发展中的一件大事。

在政策推动下，不少房企顺势加码交付。从目前房企的交付情况来看，截止三季度末35家已公示交付量房企的交楼总量约127万套。

“售楼处通知我要交房的时候，还挺意外的。”

李敏的房子是碧桂园开发的观澜壹号项目，当时社会上个别开发商项目出现烂尾，让她一度担心延期交房。“后来，项目的人及时和我们沟通工程进度。远远地看着楼盘一点点起来，就没什么心理负担了。”

邢台观澜壹号项目交付现场。

“我们推出了5项保交楼举措，同时还成立了交楼策划与支持小组，派遣资深工程专家分片承责、定点帮扶，并且定期评估项目交楼风险等级，及时进行跟进帮办。”碧桂园集团相关负责人介绍，今年前9个月，碧桂园实现交付45万套房，累计交付面积超5300万平方米，219个项目“交楼即办证”。

“一定不能有躺平的思想，全力以赴，做正确的事，努力度过这个‘严冬’！”碧桂园集团董事局主席杨国强在11月内部会议表示。

既要保交付，又要保品质

“‘保交付’是当下集团的‘一号工程’。这是底线，也是一场信誉保卫战。”邢台观澜壹号项目负责人董祥霖表示，只有保交付才能保住业主的利益，也才能保住房企的生命线。

行业困境下，如何兼顾工程进度及质量？碧桂园正在形成一套自己的科学有效的体系。

“预售资金无疑是首当其冲的关键问题。”董祥霖介绍，以观澜壹号为例，所属项目预售资金进入政府监管账户，根据现场施工进度分阶段申请提取，保证预售资金全数用于项目建设。此外，项目所隶属的河北区域平台还会根据各项目不同施工进度进行分类管理，根据施工单位履约情况，精准拨付资金，保证项目交付。

在施工过程中，集团层面还会对在建项目的进度节点进行动态管控，并针对潜在风险提前制定应急预案。该项目工程负责人张世杰介绍，集团会聘请第三方评估公司，每个月、每季度进行工程巡检，包括整体结构、装修观感等等，并提出整改意见，确保工程质量在施工过程中可控。

沈阳碧桂园工地开放日，工程师为客户讲解屋面及防水工艺 。

“集团是最后一道把关人。”董祥霖说，从外立面到水电、园林绿化，甚至细化到每一片草皮，交付质量需接受总体打分，必须达到集团规定分数线才能交付。

“交付力”是企业的试金石

随着房地产行业信心逐步恢复，保交付已成为各大房企的共识，也是当前和今后一个时期的重点工作。

11月以来，金融支持房地产的利好政策紧密落地。政策支持下，多家头部房企获得银行授信、债券融资等金融支持。在流动性逐渐恢复过程中，“交付力”成为房企竞争力的重要体现。

“交付能力背后充分体现了企业的发展韧性。”碧桂园集团相关负责人介绍，前10个月碧桂园累计实现全口径销售额4032.9亿元，预计第四季度还将交付约28万套房屋。

中国指数研究院指出，通过金融政策支持，房企的交付规模和品质将得到进一步提升，而交付能力的提升，也将促进房企的发展。同时，企业要利用政策窗口期不断交付高品质的产品，才能持续获得消费者的信赖，确立良好口碑。

(责编：王震、吕骞)

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