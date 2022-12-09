人民网记者 乔雪峰

全球首架国产C919飞机正式交付。东航供图

2022年12月9日，中国商飞将编号为B-919A的全球首架国产C919飞机正式交付给中国东方航空。随后，调机航班号为MU919的上海浦东——虹桥两场间“首秀”飞行，标志着大飞机事业发展迎来一个新的里程碑，正式迈出民航商业运营的关键“第一步”。

在当天的交付环节，中国商飞向中国东航交付“C919全球首架纪念钥匙”，颁发飞机销售证；中国民航局华东管理局向中国东航颁发国籍登记证、单机适航证（AC证）、电台执照，中国民航运输市场首次拥有中国自主研发的喷气式干线飞机。此外，首架机还有着特殊的涂装和专属“身份证号”。

全球首架国产C919大飞机。东航供图

除了东航的标准化涂装之外，这架飞机在机身前部印有“全球首架”的“中国印”标识和对应的英文。飞机注册号选用B-919A，B代表中国民航飞机，919和型号名称契合，A则有首架之意，突显这一全球新机型、全球首架的非凡意义。

交付当天，3名资深机长执飞“首秀”飞行，驾驶C919从上海浦东国际机场飞往上海虹桥国际机场，出席交付仪式的80名嘉宾代表登上飞机，率先体验东航C919的安全性、经济性、舒适性、环保性。

164座两舱布局、中间座最宽

人性化设计让旅客多一分舒适

全球首架C919配备了两舱布局164座。东航供图

据了解，全球首架C919配备了两舱布局164座，包括8个公务舱和156个经济舱，均选用完全自主研发的新一代国产客舱座椅。

据东航相关负责人表示，“乘坐舒适宽敞”将是C919今后服务旅客时鲜明的亮色，其中，公务舱座椅为全铝合金框架结构，采用摇篮式设计，后靠可达120度、前后座椅间距超过1米。

经济舱设计更让人惊艳：国际主要窄体机型的经济舱中，每排2组3联座椅的中间座位，因空间局促往往不受旅客青睐。而C919经济舱三联座中间座位比两边宽1.5cm，“中间座最宽”的人性化设计，用“一指宽度”让旅客多一分舒适。

此外，首架C919客舱拥有2.25米的过道高度，单曲圆弧造型设计的下拉式行李舱设计，能给旅客提供更大的顶部和前方视觉空间；多种情景化照明模式，较低的噪声水平，健康清新的空气质量，能为旅客提供更加舒适的乘坐环境；东航C919客舱还选装了共20个12英寸吊装显示器，支持高清1080P电影放映，这也是东航单通道机队首次引入1080P的节目装载。

C919国产大飞机正式交付

从研发制造转入商业运营新阶段

C919大型客机是我国按照国际通行适航标准研制、具有完全自主知识产权的全球新一代单通道干线客机，于2007年立项，2017年首飞，2022年9月29日取得中国民航局型号合格证（TC证）；11月29日，取得中国民航局生产许可证（PC证）。

该款机型采用先进气动设计、先进推进系统和先进材料，碳排放更低、燃油效率更高。驾驶舱装配新一代集成式侧方操作杆，5块15.4英寸高清显示屏，以及先进的“静暗”设计，可有效降低飞行员工作负荷。

早在2010年11月，中国东航就与中国商飞签署了C919客户启动用户协议；2016年11月，双方又进一步签署了C919客机首家用户框架协议；2021年3月，中国东航与中国商飞正式签署首批5架C919购机合同，成为全球首家运营国产大飞机的航空公司。

而随着全球首架C919交付，国产大飞机事业从中国商飞研发制造的“上半场”转入中国民航商业运营的“下半场”。目前，东航已经专门组建成立了C919飞行部，选拔经验丰富、技术精湛、作风优良的24名飞行员作为首批民航C919飞行员；首批乘务组、首批机务工程师也已做好准备。

据该负责人介绍，东航将投入最强的人员和资源力量负责 C919的运营保障，确保“上下半场”完美衔接，进而“打赢全场”。

C919商业运营进入“冲刺阶段”

有望于2023年春投入商业载客运营

事实上，首架C919虽然已经交付，但是距离真正商业运营还需要一段时间。

该负责人告诉记者，由于C919是全球首发机型，在获得中国民航局初始批准的基础上，东航还要开展100小时以上的空机验证试飞，以对飞机的运行安全性、维修可靠性以及各项运行保障能力进行验证和确认。东航将向局方申请《运行规范》，以获得C919飞机投入商业运行的最终批准。

据了解，东航计划于近期开展C919验证飞行，除了上海两大机场之外，站点还包括北京首都、北京大兴、西安、昆明、广州、成都天府、兰州、海口、武汉、南昌、济南等。

完成上述准备之后，全球首架C919有望最早于2023年春满足民航局规章要求，投入商业载客运营。而东航首批C919订单中的其余4架，将在未来2年间陆续交付。

据介绍，东航将围绕“四梁八柱”航线网络，将C919投入上海、北京、西安、昆明、广州、成都、深圳等地的优质精品航线，旅客可以在这些航线率先体验国产大飞机。

该负责人表示，东航将致力于高质量运营C919，把C919打造成为“明星机型”，为C919的大规模商业运营提供成功的实践样本。

(责编：罗知之、高雷)

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