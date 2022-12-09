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国家重点研发计划经济作物专项支持农产品生产提质增效

2022年12月09日16:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月9日电（记者于文静）解析桃风味品质形成的分子基础，研发旱作区苹果高品质栽培技术……在农业农村部科技发展中心近日召开的国家重点研发计划经济作物重点专项总结会上，科研人员介绍了近年来攻关最新成果。

　　这是记者在国家重点研发计划“主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新”重点专项线上总结会了解到的消息。

　　据介绍，经作专项以“优质丰产、提质增效”为总体目标，自2018年启动实施以来，着力提高经济作物的产量、品质和效益，突破产业发展的技术瓶颈，研究创新了一批可复制、可应用的科技成果。

　　基础研究方面，筛选出了月季、兰花、牡丹、蔬菜、天然橡胶、花椒等作物商品性状与品质性状关键基因，探明了柑橘、香蕉、苹果、茶树、蔬菜等作物重要性状形成的遗传机理和调控机制。

　　共性关键技术方面，选育了葡萄、柑橘、油橄榄、高粱、蔬菜等新品种并配套栽培技术，研发了果树机械修剪、果树水肥一体化适时精准施用等共性关键技术。

　　技术应用方面，集成示范了油菜密植、大豆免耕、蔬菜宜机化栽培等技术，研发了杂粮机械化生产关键机械、葡萄埋藤出土智能装备等，研制了沙棘籽油、茶籽油等高附加值新型产品。

　　农业农村部科技发展中心有关负责人表示，结合创新点和应用前景，经作专项梳理凝练了10项典型成果，包括设施蔬菜连作障碍绿色防控关键技术、长江流域直播油菜绿色高效生产技术等。截至目前，共计培育新品种568个，示范推广面积763万亩；研发栽培技术及规程906项，示范面积218.6万亩；培训新型职业农民28.7万人次，170项科技成果实现转让。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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