原标题：平安证券全新升级适老化、无障碍服务，金融向善赋能美好生活

服务2200万客户、连续多年稳居行业前列的平安证券，为更好地满足老年群体以及视障群体的金融服务需求，日前推出暖心关怀新版本，新版包含了大字体、颜色无障碍和读屏等功能，让用户体验到更为便捷、简单和专业的金融服务，增进包括老年人、残障群体在内的全体人民福祉。

三十多年如一日，平安证券始终坚持“以客户为中心”，不断优化服务品质和效率，为2200万投资者提供有温度的金融服务，充分回应新时代新征程上人民对更普惠、多元和有温度的金融生活消费体验的美好向往，切实提高金融服务的人民性。

助力跨越“数字鸿沟” 平安证券全新升级适老化、无障碍暖心功能

平安证券聚焦老年群体和残障人士的金融生活需求，重点解决他们在获得金融服务过程中遇到的困难，对平安证券APP进行了适老化和无障碍的改造，推出暖心关怀版。这一版本依据工信部针对适老化和无障碍改造的相应规范，从可感知性、可操作性、可理解性、兼容性等指标出发，细化出数十个三级指标，逐一对老年群体和视障人群高频使用的界面与功能模块进行了重点改造。

其中，针对老年群体视力衰退后，阅读界面容易感到视觉疲劳的问题，关怀版对字体大小、间距、对比度等进行调整，同时减少广告和各类提示，方便老年人浏览信息，并对老年用户聚焦的核心功能区进行优化，让他们的视觉体验与核心功能操作更为流畅。此外，考虑到老年群体金融意识较为薄弱的情况，关怀版在首页信息流中提供证券等金融相关的防骗知识，提高老年用户的警惕性，避免上当受骗。

而视障人士以及因外伤、手术等短期失明的人士，则可以借助读屏功能随时收听股票价格、新闻资讯等信息；此外，红绿色盲人群可以将App全局的涨跌色由红涨绿跌设置为红涨蓝跌，借助颜色无障碍功能，感受更优质的金融服务体验。

专业创造价值 满足客户对美好金融生活消费体验的向往

坚持以人民为中心的发展思想，在企业日常服务中体现为“以客户为中心”。在近期举办的“投资美好生活”平安证券好功能品鉴会上，平安证券副总经理郑霞表示，平安证券在服务客户的过程中，所有的努力最后都要落在客户喜不喜欢，客户体验好不好，为客户创造了什么样的价值。

郑霞以平安证券联合平安银行首创的“7*24小时银证转账”服务为例，证券团队发现用户在节假日会发生证券账户里可用资金转不出来的尴尬经历，因此证券上线了7*24小时银证转账功能。这一功能的上线，从根本上缓解了用户在非交易时段对于证券账户资金需求的“危机感”。

平安证券对用户的需求高度关注，持续搜集反馈用户意见和体验，以专业态度不断优化创新、提高用户体验，并陆续推出了诸多功能：比如“发现牛股”，打造了一站式选股服务平台，重点解决用户选股、选策略、自建策略等问题，大幅提升了用户体验；推出的智慧IM服务平台，为客户提供集客服、资讯、投教、业务办理等功能于一体的用户全场景智能服务；而全新改造的视频直播平台，通过内部打造精品投研短视频栏目，外部争取优质资源，提升内容生产能力及内容丰富度，并首创投研投顾直播、互动带货直播及客户服务直播，有效赋能了业务。另外，此次平安证券好功能品鉴会也重点介绍了多项兼具口碑和实力的“明星功能”，包括策略交易、量化严选、基金诊断、ETF基金工具包等，全场景、智能化、普惠化为客户提供完整的产品体系和贴心的用户体验。

依托全天候普惠金融服务体系，多年来，平安证券和用户一起不断成长，通过一次次的迭代升级提升用户体验，满足不同用户的需求。最新数据显示，平安证券客户数已达2200万人，其APP月活、日活、人均使用时长、人均启动次数等核心数据均位居行业前列；7×24小时银证转账、实时行情、全能账户等核心服务行业领先，用科技践行“以客户为中心”的服务理念和长情陪伴的初心。

党建引领 平安证券全力打造“金融为民”新样本

增强服务实体经济质效。平安证券党委书记、董事长兼CEO何之江表示，将充分发挥资本市场中介机构的专业力量，助力证券行业和实体经济高质量发展，更好服务构建新发展格局。平安证券自觉将自身发展融入国家发展大局之中，努力服务金融大局、服务实体企业、服务产业建设，2021年累计为实体经济提供直接融资超过3877亿元，覆盖国计民生、基础设施、产业升级等多领域，全力推动实体经济高质量发展。

持续助力乡村振兴。平安证券积极探索乡村振兴工作与党建、工会工作相结合，借助党工组织力量，整合各方资源，形成集金融帮扶、智力帮扶、消费帮扶、公益帮扶为一体的综合立体帮扶体系。2021年，公司持续将定向采购帮扶与员工福利深度融合，全年完成消费帮扶1200万元；对口河北等地贫困小学，精心开展“快乐少年”支教行动；积极向山西隰县、内蒙古兴和县等地捐赠用于灾后重建和乡村振兴。

证券行业联通千行百业，牵系千家百户。平安证券始终坚持以人民为中心、以民族复兴为己任的奋斗追求。面向新时代新征程，迎接新使命新机遇，平安证券将持续提高金融服务实体经济质效、助力乡村振兴、促进金融服务的普惠化、大众化、便捷化，让金融改革创新成果惠及全体人民，书写高质量发展的新篇章。

(责编：董童、李源)

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