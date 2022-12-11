原标题：淘宝直播引发新一轮开店潮，浙江湖州等十大产业带一年新增6万新账号

因为直播，产业带正掀起一股淘宝“开店潮”。

过去一年，淘宝直播新增的主播中，相当一部分来自各大产业带、产业集群；湖州、海宁等十个产业带不到1年就新开了超6万淘宝直播新账号。

直播间的出现让更多商家能简单、直观地展示商品，产业带工厂主、档口老板、中小商家、农人愿意入驻淘宝，经营一门持久的生意。仅在农产品产业带，开播新农人主播数量较去年翻倍。

随着淘宝直播不断渗透产业带、扎根实体经济，淘宝直播也提供了新的就业机遇，让产业带更具年轻活力。目前淘宝主播中，85后人群占比已超80%，淘宝直播带动200万人就业。

桐乡，作为浙江重点童装产业带之一，正在见证淘宝直播带来的红利。当地某童装企业负责人巧姐于半年前尝试淘宝直播，6个月直播间月成交额突破1000万。她说，淘宝的稳定性和直播的高效性是她最需要的。

2022年，淘宝直播先后推出新领航计划、引光者联盟、超级新咖计划、源力计划等政策，支持2000个账号成交翻倍，5000个店播年度成交超1000万，在产业带孵化500个年成交过千万的店铺账号。

巧姐及其他产业带商家正是受益人之一。此外还有广州档口主播惠子来了，开播首月直播成交近1000万元；广东香云纱(非遗)推广大使夏小天，达到月成交3000-5000万量级。

淘宝直播“稳定的高效”来自持续增长的大盘。数据显示，近一年来，淘宝直播为商家沉淀了超过1亿新会员，过千万且增速超过100%的品类达到334个。为了让产业带更具活力，淘宝直播近日发布升级产业带扶持计划，拿出百亿流量支持产业带，培育10万个百万级直播间、20万新主播。

(责编：李源、董童)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经