人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司再签炼油化工大型合作协议

2022年12月11日09:39 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司再签炼油化工大型合作协议

新华社北京12月10日电（记者戴小河）中国石化与沙特阿美10日就福建古雷二期项目签署了合作框架协议，二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。

同时，中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发将液体原料转化成化工产品的大型项目，该项目将与延布炼厂实现协同优化。

中国石化股份公司总裁喻宝才表示，此次合作是在既有合作基础上取得的新的里程碑，充分展现了各方的高度互信和互认，也坚定了共同应对能源转型的信心。

沙特阿美是一家全球一体化能源和化工品企业，是世界上最大的石油公司之一，员工遍布全球。沙特基础工业公司是全球领先的多元化化工企业之一，总部位于沙特阿拉伯利雅得，公司的制造工厂遍布全球，产品涵盖化学品、通用以及高性能塑料等。

(责编：李源、董童)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
探索中国特色金融发展路径 以高质量服务涵养“雨林生态”
　　前不久，在湖南省花垣县双龙镇十八洞村，一群金融青年围坐在一起，学习党的二十大精神、交流金融支农惠农的心得体会。“乡村振兴金融先行，我们要深入落实好党的二十大精神，始终心怀‘国之大者’，坚持金融工作的政治性、人民性。…
生态环境部回复人民网网友：推动生态环境治理体系和治理能力现代化
　　“加强保护区生物多样性保护，完善自然保护地体系，坚持绿色发展、持续利用。” “建议更大力度推进长江生态环境保护修复。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部