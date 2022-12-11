原标题：中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司再签炼油化工大型合作协议

新华社北京12月10日电（记者戴小河）中国石化与沙特阿美10日就福建古雷二期项目签署了合作框架协议，二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。

同时，中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发将液体原料转化成化工产品的大型项目，该项目将与延布炼厂实现协同优化。

中国石化股份公司总裁喻宝才表示，此次合作是在既有合作基础上取得的新的里程碑，充分展现了各方的高度互信和互认，也坚定了共同应对能源转型的信心。

沙特阿美是一家全球一体化能源和化工品企业，是世界上最大的石油公司之一，员工遍布全球。沙特基础工业公司是全球领先的多元化化工企业之一，总部位于沙特阿拉伯利雅得，公司的制造工厂遍布全球，产品涵盖化学品、通用以及高性能塑料等。

(责编：李源、董童)

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