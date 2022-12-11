“我对人工智能持非常乐观的态度，让人工智能服务好人类，符合我们所有人的共同利益。我们要让其变为现实。”

12月9日，国际人工智能协会前主席约兰达·吉尔在2022人工智能合作与治理国际论坛的主题论坛“人工智能引领韧性治理与未来科技”上如是表示。

2022人工智能合作与治理国际论坛由清华大学主办、清华大学人工智能国际治理研究院(I-AIIG)承办，中国新闻网作为战略合作伙伴。

在约兰达·吉尔看来，当前人工智能技术的发展，将提升人类的科研效率。

“现在的科研实验室，90%的时间都是花在了重复性、枯燥的、繁琐的工作，这样的业务模式并不好。”

她指出，科学的效率不应该这么低。“我们必须相信，如果我们能够把科学家在实验室中的枯燥工作，转化为自动化，人类就能够把更多时间花在有趣的事情上。”

这同时意味着，对人类的要求也提高了。

世界工程组织联合会前主席、中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克就认为，“当我们看到AI发展能够成为未来科学家的时候、能够成为越来越有用工具的时候，人如果要过一个有意义、有价值的一生，其实对我们的科学知识水平、道德水平提出了更高的要求。”

他直言，因为人类要去驾驭一个更有能力、更强大的的工具。“并不是说有了强大的工具，人就可以变得懒惰，人应该变得更聪明。”

联合国助理秘书长、联合国开发计划署政策与方案支助局局长徐浩良指出，“我们在呼吁制定国际标准，确保人工智能具有包容性、问责性和韧性。很多人提到人工智能的伦理标准等等，我们认为包容性在政策讨论及实践中都至关重要，所以社会要能够理解其收益和风险。”

显然，人类在获得人工智能“服务”的同时，如何防范由此带来的“风险”同样应引起关注。

约兰达·吉尔直言，安全系统的建立对于人类和设施的安全非常重要。“如果没有人工操作员的话，它是无法保证安全的。但现在有很多人工智能在安全方面的系统在没有得到足够提前训练的情况下，就被部署出去了，这是非常值得关切的。”

美国国家工程院外籍院士、北京智源人工智能研究院理事长张宏江提出，人类在设计人工智能系统时，要考虑到人工智能系统本身知道自己需要由人类介入，这是非常重要的一点。

(责编：孙红丽、陈键)

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