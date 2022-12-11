黄祯光 黄艳梅

“以前在海上稍微远一点的地方就没有手机信号。如今，岛上有了基站，信号覆盖得更远，我们在船上就可以通过手机发朋友圈等方式售卖海产品了。”广西防城港市港口区企沙镇坳顶村的渔民谢乃喜说。

近日，中国首个采用“光氢储”一体化零排放无污染电源的通信基站在防城港市蝴蝶岛建成开通。该基站在国内首度采用“光伏+氢能+储能”一体化实施三重保障，可以在各类复杂天气条件下全天候供电。

与蝴蝶岛基站同时建成开通的，还有六墩岛、山心沙岛和马鞍墩岛3个无人居住海岛的4G通信基站，皆为2021年度电信普遍服务试点(海岛)项目。前述4个海岛基站建成开通后，信号向海延伸五至六公里，将新增4G覆盖海面及陆地近28平方公里。

为践行低碳新理念，承建方中国电信和中国铁塔选择在防城港市蝴蝶岛基站建设中，创新采用“光氢储”一体化零排放无污染电源，承担技术攻关的中国电信股份有限公司研究院提供绿色低碳创新技术支持。

据介绍，该套自研光氢储电源解决方案由三大模块组成——太阳能光伏发电系统、甲醇重整制氢燃料电池和翼安能安全锂电储能系统。光氢储三大模块之间有机结合起来，可以确保发电与供电过程完全零排放无污染，且该套系统可以完全不依赖外部市电，在蝴蝶岛这个无市电接入的孤岛上独立智能自主运行，为通信基站全天候提供不间断的电力供应。

中国电信防城港分公司副总经理利康称，蝴蝶岛“光氢储”一体化基站每年可节约8000度电，相当于1.5吨标煤，不仅绕开了新建跨海市电和后续维护成本高昂的难题，更有效地保护了海岛环境，为未来低碳甚至零排放无污染电源基站的广泛推广应用提供了宝贵经验。

防城港市工业和信息化局副局长吴如兴表示，该市防城区海水养殖是当地经济支柱，近年来逐步从近海养殖向深海养殖发展，养殖规模不断扩大。六墩岛、山心沙岛、马鞍墩岛、蝴蝶岛等4个海岛基站项目建成，正好覆盖了企沙渔港经济区和双墩渔港经济区的两大“海上牧场”，有力保障了附近海域8000多艘渔船及万亩蚝排的通信安全，同时解决了沿海周边企业的通信畅通，助力当地临港工业建设和向海经济发展。

(责编：孙红丽、陈键)

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