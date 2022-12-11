原标题：2022中国移动全球合作伙伴大会云端启幕

12月11日，2022中国移动全球合作伙伴大会以全新的线上方式举办，大会以“聚力融合创新 共谱数智华章”为主题, 全面展示了中国移动十年来数智化合作创新成果，涵盖主论坛、分论坛、云展览等版块，吸引了百余家国内外知名企业参加。

国务院国资委党委委员、副主任赵世堂出席大会主论坛并致辞。赵世堂指出，多年来，中国移动广泛凝聚各类产业创新主体和市场要素，与合作伙伴紧密协同，共克产业瓶颈和技术难关，实现了3G突破、4G并跑、5G引领的跨越式发展，为我国移动信息产业在全球的持续引领奠定了坚实基础。希望中国移动瞄准国家战略需求和产业发展需要，坚持多链融合牵引，实现高水平产业协同；加快创新驱动发展，实现高水平自立自强；推动国内国际双循环，实现高水平对外开放。继续坚定不移推动移动信息产业高质量发展，不断增强产业链影响力带动力。

中国移动董事长杨杰在大会主论坛作主旨发言时，回顾了十年携手产业伙伴结出的丰硕成果，指出随着信息能量化、能量信息化、信息能量一体化持续深入发展，数字经济和实体经济将在更大范围、更宽领域、更深层次深度融合，信息能量融合创新大有可为、信息服务大有可为、数字经济大有可为。中国移动将积极拓展信息服务空间，一体发力“两个新型”；瞄准科技创新前沿，加快构筑“四个高地”；顺应开放合作大势，共同提升“四个能级”。与产业同仁一道，共同谱写更加绚丽的数智华章。

中国工程院院士、鹏城实验室主任高文，中央党校（国家行政学院）信息技术部主任、电子政务研究中心主任、国家电子政务专家委员会副主任王益民，GSMA（全球移动通信协会）会长Mats Granryd（葛瑞德），华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟，中兴通讯股份有限公司执行董事、总裁徐子阳，科大讯飞董事长刘庆峰等特邀嘉宾先后发表演讲。中国移动与众多合作伙伴共同举行了“移动信息现代产业链共同体发布暨十百千万合作伙伴上链仪式”“算力网络科学装置合作仪式”“智慧网络国家新一代人工智能开放创新平台揭牌仪式”，对2022中国移动全球合作伙伴大会十大优秀合作项目案例进行了展示。

此次大会共持续2天，采用全线上方式，综合运用5G+超高清+VR等创新技术，全方位营造沉浸式元宇宙观展体验，参观者可通过PC和移动端快速进入大会线上平台，开启360°云端体验。在云论坛的分论坛板块，中国移动组织了自智网络分论坛、产业链创新暨算力网络分论坛、智慧中台生态创新高峰论坛、信息通信重大前沿科技创新论坛、物联网分论坛等多个领域分论坛，提供5G高清直播服务，参观者只需点击手机屏幕便可相聚云端，体验5G时代“新看法”。在全景式云展馆,多项5G最新创新成果在VR全景虚拟空间中向公众亮相，参观者在VR视角下“云”逛展,足不出户便能身临现场般拥有绝佳观看体验。

全新上线的元宇宙创新馆是本次大会亮点之一，设置了“云合影”“打CALL”等多人实时互动功能,还可在线畅享十周年小游戏，获取大会数字勋章、数字分身配饰等专属权益，让参观者感受5G时代线上观展“新玩法”。动感地带数智代言人橙络络也全程在线陪伴，带领参观者以个性化的数字分身登陆大会元宇宙空间，进行全新的云端参展“新体验”。在云交易板块还展示了5G终端嗨购节的战报盛况。

十年携手,“移”起同行，举办了十届的全球合作伙伴大会已成为深受通讯行业产业链欢迎的合作平台。（王宇）

(责编：董童、李源)

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