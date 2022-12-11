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2022年诺贝尔奖颁奖仪式在斯德哥尔摩举行

2022年12月11日12:57 | 来源：新华网
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　　新华社斯德哥尔摩12月10日电（记者和苗）2022年诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖及经济学奖颁奖仪式10日在瑞典首都斯德哥尔摩举行。

　　获得今年诺贝尔物理学奖的是法国科学家阿兰·阿斯佩、美国科学家约翰·克劳泽和奥地利科学家安东·蔡林格；化学奖得主为来自美国的科学家卡罗琳·贝尔托齐、卡尔·巴里·沙普利斯和丹麦科学家莫滕·梅尔达尔；生理学或医学奖被授予瑞典科学家斯万特·佩博；经济学奖则由本·伯南克、道格拉斯·戴蒙德和菲利普·迪布维格三名经济学家获得；文学奖被授予法国女作家安妮·埃尔诺。

　　在评选委员会代表分别介绍获奖者成就后，瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫向每位获奖者颁发诺贝尔奖证书、奖章和奖金。今年每项诺贝尔奖的奖金为1000万瑞典克朗（约合97万美元）。

　　因受新冠疫情影响，2020年和2021年诺贝尔奖颁奖仪式改为线上举行，这两年的诺贝尔奖获奖者也获邀一同出席今年的现场仪式。包括瑞典王室主要成员、政界领导人等在内的千余人出席了当天的颁奖仪式。

　　12月10日是瑞典化学家和发明家诺贝尔的逝世纪念日，每年的诺贝尔奖颁奖典礼都安排在这一天举行。

(责编：赵光霞、袁勃)
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