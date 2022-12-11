原标题：中国移动董事长杨杰：拓展“连接+算力+能力”新型信息服务体系

12月11日，中国移动以云上聚合的形式召开2022全球合作伙伴大会，中国移动董事长杨杰参加开幕式，并在大会主论坛全新线上元宇宙空间作题为《聚力融合创新 共谱数智华章》的主旨演讲。

杨杰指出，过去十年，是信息通信业日新月异、精彩蝶变的十年。中国移动携手产业伙伴砥砺前行，充分发挥拉动投资、促进消费的“扁担效应”，共同推进信息技术服务国家发展大局和经济社会民生，支撑网络强国、数字中国、智慧社会建设迈出坚实步伐，为全球产业发展贡献了中国标准、中国方案、中国力量。

杨杰表示，作为国民经济的战略性、基础性、先导性产业，信息通信业应善于从历史长河、时代大潮中分析趋势、把握规律。随着人类社会全面步入信息文明时代，信息和能量作为驱动人类文明进步的两条主线，正由相对独立发展向彼此融合创新演变。一是信息能量化推动人类社会生产力整体跃升。二是能量信息化促进人类社会发展方式全面转型。三是信息能量一体化引发人类社会未来形态系统重塑。

杨杰强调，中国移动将进一步树立大历史观、大时代观，锚定世界一流信息服务科技创新公司发展定位，努力开辟新领域新赛道、塑造新动能新优势，加快实现高质量发展、可持续发展，助力全面建设社会主义现代化国家，携手广大合作伙伴奋进新征程、实现新跨越。第一，拓展信息服务空间，一体发力以5G、算力网络、能力中台等为重点的新型信息基础设施以及“连接+算力+能力”新型信息服务体系。第二，瞄准科技创新前沿，加快构筑技术引领、协同创新、成果转化、人才汇聚“四个高地”。第三，顺应开放合作大势，共同提升合作组织、合作资源、合作平台、合作机制“四个能级”。

为推动信息能量融合创新释放更大效能，让信息文明成果惠及各国人民，杨杰提出四点建议：共同推动信息应用普及、共同加速信息技术创新、共同提升产业发展质量、共同深化网络空间治理。

杨杰表示，通过十年共同努力，全球合作伙伴大会已成为深受欢迎的合作平台。中国移动期盼与产业同仁一道，打造高质量伙伴关系，继续深化融合创新，共同谱写更加绚丽的数智华章。

(责编：李源、董童)

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