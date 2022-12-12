丁美栋

近日，安徽省铜陵市义安区钟鸣镇金山村村民在自家庭院里网络直播销售盆景。

梅建广摄（人民视觉）

青海省西宁市的市民在使用二维码扫码乘坐公交车。

新华社记者 张 龙摄

作为平台经济发展的重要推动力，互联网企业为公众提供多样化、便捷性的线上消费体验，推动国家电子商务和数字经济的迭代升级。近日，国家市场监管总局等部门联合发布《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》（简称《行动方案》），提出引导新技术新产品新业态优质发展，促进平台企业提供优质产品和服务。专家认为，这将有利于提升平台企业的发展质量，进一步激发数字经济的内生活力。

线上消费场景多样化

打开网上商城浏览当季冬衣新品，通过“大众点评”购买餐厅消费满减券，在“去哪儿”平台上预订出差酒店，坐地铁时使用乘车码……来自江苏省南京市的马伯龙在智能手机上指尖轻划，熟练地穿梭于不同的平台应用之间。他说，互联网平台提供了丰富多样的线上消费场景，并覆盖了衣食住行等多个方面。

随着平台经济领域范围的扩展与延伸，互联网消费平台日渐融入百姓的日常生活之中。以网络购物为例，中国互联网络信息中心发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，今年上半年全国网上零售额达6.3万亿元。在人们个性化的消费需求之下，网络消费渠道多元化特征明显，用户的线上消费渠道从传统电商平台向短视频、社区团购、社交平台拓展。

《行动方案》提出，支持企业构建形式多样的线上消费场景，探索人机互动新模式，提升网络消费体验。

不少企业纷纷实践，以新技术催生业态新发展。例如天猫APP依托AR、VR、3D等技术，日前上线3D虚拟街区功能。在虚拟街区之中，消费者能够在线全方位查看商品细节，并完成AR试穿试戴功能，感受人机互动下的沉浸式购物体验。

专家认为，数字技术与科技创新在平台经济发展中发挥着重要作用，相关平台企业需继续守正创新，在技术提升、网络协同、产品升级等方面下工夫，为用户提供更为优质、精准的产品和服务。

保障新业态健康发展

平台经济持续发展的同时，还有一些行业规范方面的问题亟待解决。浙江省衢州市的王博昊是某网约车平台的使用“常客”，在某次为市内出行预约打车时，他偶然发现平台显示给自己的路程价格比显示给较少使用该平台的朋友价格更高。王博昊直言，他被平台“大数据杀熟”了。经常通过某电商直播平台购物的杨女士说，带货主播在网络直播间中有时会过分吹嘘产品的质量和功效，自己在收货时还曾遭遇过产品“以次充好”的骗局，维权时却遭到商家的推诿。

在平台企业提供服务与产品过程中，相关问题在一定程度上损害了消费者权益，长久来看，还将制约平台经济的健康规范发展。对外经贸大学信息学院助理教授周若馨认为，推动平台经济规范健康持续发展，需要健全完善规则制度，及时弥补规则空白和漏洞，并提升监管能力和水平，实现全链条监管。

《行动方案》提出，督促平台企业强化平台销售和直播带货产品的质量管控和追溯，依法承担商品和服务质量保证、食品安全保障等责任，切实维护用户个人信息权益及隐私权。

政府部门对平台企业持续开展质量治理、优化平台经济发展环境的相关行动。以网络直播带货为例，今年4月起，相关部门开展“清朗·整治网络直播、短视频领域乱象”专项行动，打击并整治了直播、短视频带货过程中虚假宣传、夸大或造假及价格欺诈等行为，切实保障消费者合法权益。

专家建议，在政府加强对平台企业的监管、推动管理制度创新的同时，企业自身作为社会责任意识的治理主体，还需自我革新，主动倾听关注平台用户的切身需要和服务诉求，提供更优质的产品与服务，更好融入数字经济与平台经济的发展新格局。

数字技术融入实体经济

从平台经济的发展远景来看，需要深化数字技术与实体经济的融合，并促进产业聚合与协同发展效应。

《行动方案》提出，深入开展国家电子商务示范基地和示范企业创建。在今年9月召开的2022中国电子商务大会上，商务部宣布新增河北金卓颐高电子商务产业园、无锡市梁溪区电商产业园等14家基地为国家电子商务示范基地。至此，国家电子商务示范基地总数达155家，这将充分发挥基地的规模效应与引领作用，持续释放相关平台企业的发展动能。

《行动方案》还提出，深入推进农产品出村进城和“数商兴农”。商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇分析，在中国农村电商发展过程中，新业态新模式加速应用。手机成为新农具、直播成为新农活、数据成为新农资，越来越多的农民尝试农产品直播，带货规模迅速扩大。农村电商在助力脱贫攻坚、赋能产业数字化转型升级、推动农村创新创业等方面发挥了积极作用。

业内人士认为，在《行动方案》出台后，平台企业作为农村电商服务的重要平台中介，将继续深化并发挥其连接品质农特产和消费者的纽带作用，成为推动区域农村电商发展和农产品出村进城的有力引擎，促进农业生产发展与乡村产业振兴。

(责编：胡永秋、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经