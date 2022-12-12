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全国秋冬种基本结束 高质量田管夯实来年丰收基础

2022年12月12日09:14 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，全国秋冬种基本结束，小麦主产区科学指导农户抓好田间管理，高质量田间管理夯实来年丰收基础。

正值大雪节气，在河南省产粮大县内黄县的麦田里，种植大户焦献生与当地农业技术人员一起查看小麦长势，调试小麦喷淋设备。

今年秋季种粮户焦献生的麦田全部用上了小麦喷淋设备，让小麦浇灌即节省成本又更加高效。

“我今年种了500多亩小麦，农业局技术人员现在指导大家针对不用地块，对小麦调整用肥量和播种量，保障小麦能安全越冬。”焦献生说，现在有了技术指导和科技设施的帮助，对明年的小麦丰收也有了一定的底气。

冬耕不可失，努力勿安卧。“冬季田管务必抓好病虫害防治，并时常查看冬小麦的生长情况，通过适时浇好灌足越冬水做好冬小麦越冬前苗情调查，指导农民做好麦苗控旺促弱工作，确保已播冬小麦安全越冬，为来年国家粮食安全夯实基础。”农业专家表示。

农业气象部门预计，今年秋季“温高水多”，预计冬季“前暖后寒”，主产区小麦越冬期推迟，有利于弱苗转化，但增加了小麦旺长、病虫草害发生和冬春冻害的风险。为进一步指导各地抓好关键技术落实，搞好冬季田管，夯实明年夏季粮油丰收基础。近期，农业农村部组织专家制定发布《小麦控旺防冻保安全越冬技术意见》（以下简称《意见》）。

“冬小麦从北向南已陆续进入越冬期，当前是抓好田间管理、培育冬前壮苗的关键期和‘窗口期’，《意见》旨在指导地方围绕控旺长、防冻害、防病虫，强化田间管理，培育冬前壮苗，切实夯实夺取明年夏粮小麦丰收的苗情基础。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：孙红丽、吕骞)
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