董希淼

原标题：整治违法使用“银行”字样刻不容缓

违法使用“银行”及相关字样行为，影响了法律尊严、冲击了金融秩序、侵害了消费者权益。整治该行为刻不容缓。

日前，中国银保监会等部门发布《关于规范“银行”字样使用有关事项的通知》，对“银行”等字样的使用作出更加具体明确的规定。

虽然商业银行法规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样，但对“银行”字样使用的名称外延、主体范围等方面缺乏清晰界定，让一部分单位和个人有了可乘之机。

在现实中，山寨银行不时会出现。一些机构和企事业单位虽然并不从事金融业务，但也冠以“银行”名头，如各地的“粮食银行”“时间银行”“两山银行”等。近年来，违法使用“银行”的行为还向互联网领域蔓延，一批违法违规网站、山寨APP打着银行旗号行诈骗之实，隐蔽性更强，让人防不胜防。

违法使用“银行”及相关字样行为有三方面危害：一是影响法律尊严。未经批准不得使用“银行”字样，不是此次《通知》才提出的新要求，而是国家法律早已有之的规定。如果不加以整治，有法不依、执法不严，将削弱法律的权威性和严肃性，使得山寨银行等行为有恃无恐。二是冲击金融秩序。从事金融业务必须持有金融牌照，从事金融业务必须接受金融监管，但滥用“银行”等字样的行为无视金融监管的审慎性和严肃性。如果任其发展，不但会误导公众，还可能导致违法开办银行、保险、证券等机构行为蔓延，扰乱正常的金融秩序，也不利于防范和化解金融风险。三是侵害消费者权益。银行是我国金融业主体，是人们心目中最信赖的金融机构。但是，从以前违法吸收存款的山寨银行，到当下实施各种诈骗的涉诈APP，各类违法金融行为不但损害了消费者权益，还动摇了社会公众对金融和银行的信心。

整治违法使用“银行”等字样行为刻不容缓。一方面，金融监管部门既要加强对违法使用“银行”等字样现象的检查，也要加强对违法从事金融行为的监管，实施行为监管和穿透监管，并督促相关主体做好整改；另一方面，金融监管部门应与市场监管、网络信息等部门密切配合，加强与司法部门的协同合作，形成多方合力，提高打击违法行为的威慑力，提高整治效果。此外，还应适时修改法律法规，明确相关违法行为的处罚程序和标准，提高违法成本。

地方政府及相关部门要增强合规意识和大局意识，积极对照检查，并以此为契机加强整治非法金融活动，打造更加良好的区域金融生态。社交媒体、短视频平台等互联网公司要增强责任意识，加大检查旗下各类产品和用户的力度，主动下架违法APP，督促违法用户及时整改。对个人而言，要加强学习金融知识，不断提高金融素养，办理金融业务应选择正规金融机构，谨防掉入各类违法金融机构和金融诈骗的陷阱。

（作者系招联金融首席研究员）

(责编：罗知之、陈键)

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