人民网北京12月11日电 （记者杜燕飞）近日，由电力规划设计总院和中国欧盟商会联合主办的第二届中欧能源技术创新合作论坛上，参会嘉宾表示，中欧能源领域技术创新合作取得了积极成效，未来要继续完善创新合作的长效工作机制，孵化更多务实成果。

国家能源局副局长任京东表示，中欧能源技术创新合作平台，是双方携手打造的专注于技术创新的能源合作机制，自2020年机制建立以来，双方共同努力开展了一系列富有成效的工作，切实有效地推动了中欧能源领域技术创新合作提质升级、开花结果。

任京东说，2022年是全球能源转型充满挑战的一年，国际能源安全与产业链、供应链稳定面临前所未有的严峻形势。为更好发挥中欧能源技术创新合作平台作用，进一步推动中欧能源务实合作迈上新台阶，要推进中欧能源行业“政用产学研”全面深入合作，以点带面推进中欧双方能源全产业链、供应链合作，持续发挥中欧能源技术创新合作平台的统筹协调作用。未来，中欧双方将进一步发挥两大主要市场的带头作用，合力推动更为强韧的全球能源供应链。

欧盟驻华代表团能源参赞傅维恩表示，希望通过本次论坛，继续加强中欧企业间对话，扩大现有合作机会，在互利共赢的原则下有效推动中欧双方向清洁、绿色发展转型。“相信中欧能源创新合作在推动双方能源绿色发展的同时，也将为全球能源转型做出积极贡献。” 傅维恩说。

欧盟商会副主席彦辞认为，中欧企业在能源安全、绿色转型和电力市场等领域拥有巨大的合作潜力，欧洲企业将一如既往的支持中国能源转型事业，推动更多创新技术的商业化部署。中国欧盟商会及其能源工作组将继续发挥积极作用，与电力规划设计总院共同运营好中欧能源技术创新合作网络，深化中欧能源企业间的交流与合作，为先进低碳技术的交流、推广和应用提供全方位支撑。

“为了应对当前全球能源市场面临的诸多挑战，中欧双方更需要加快能源技术创新的合作步伐，为全球能源安全提供更多可持续、低成本的解决方案。”中国能源建设集团副总经理陈晓华表示，中欧双方企业可以继续挖掘能源技术创新的增长点，实现资金、项目和创新资源的优势互补和全面协同。

电力规划设计总院院长杜忠明表示，目前中欧能源技术创新合作网络参与单位数量达到近400家，累计开展了70余次交流活动、10余项联合研发和数十个务实合作项目。下一步，中欧能源技术创新合作办公室将继续完善中欧能源创新合作的长效工作机制，孵化更多务实成果。

(责编：孙红丽、高雷)

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