张建军

原标题：“房贷延期还”纾困受疫情影响群体

近日，广州地区的农业银行、建设银行、平安银行、民生银行和光大银行等多家大中型银行对个人房贷推出延期还房贷服务，延长期限从3个月到36个月不等。

据记者梳理各家银行披露的信息，申请个人房贷延期还款的人群，主要包括因感染新冠肺炎住院治疗或隔离的人员、疫情防控需隔离观察的人员、参加疫情防控工作的人员、受疫情影响暂时失去收入或收入明显下降的个人住房贷款客户，以及受疫情影响较大行业，如交通运输、餐饮娱乐、旅游业、线下零售业的从业人员、小微企业主、个体工商户和农户等。各家银行先后启动为他们提供延期还本付息服务，具体措施包括延长贷款期限、账单计划调整、变更还款周期、变更还款方式等。

“对因感染新冠肺炎住院或隔离、受疫情影响隔离观察或失去收入来源的人群，农行广东分行不断完善个人贷款还款服务，灵活调整还款计划，主要采取还款宽限期、延长贷款期限、阶段性本息停还、征信异议申请等一系列纾困措施，在宽限期或停还期间不计罚息复利，具体政策根据客户实际情况而定。”中国农业银行广东省分行个人信贷部总经理李茜说。

此前，人民银行、银保监会发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，就房地产融资、“保交楼”、受困房企风险处置等6个方面推出16条金融举措，明确鼓励依法自主协商延期还本付息，提出对于因疫情住院治疗或隔离，或因疫情停业失业而失去收入来源的个人，金融机构可按市场化、法治化原则与购房人自主开展协商，进行延期展期等调整。

数据显示，农行广州分行已累计为252位客户提供各类形式的纾困服务，涉及贷款本金约2.75亿元。建行广东省分行住房金融业务部副总经理卫庆初表示，截至10月末，该行已累计为1962名房贷客户纾困，涉及按揭贷款超15亿元，其中办理账单调整客户1136名超8.9亿元，暂停月供款客户693名超5.5亿元。

事实上，早在2020年年初，人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局五部门就联合发文，要求金融机构在信贷政策上对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群予以适当倾斜。

“广州地区的银行对个人房贷推出延期还房贷服务，最长可延期3年。而且还细分了5类人群，涵盖受疫情直接或间接影响的所有群体或行业。另外，作证材料可通过微信、视频等方式先容缺办理，事后补齐，非常接地气、非常灵活。”广东省住房政策研究中心副主任、首席研究员李宇嘉说。

有关专家建议，现在，居民的收入水平、面临的困境以及对未来的预期都发生了巨大变化，迫切需要对存量房贷降利率，这样有助于缓解贷款居民家庭的实际困难。

(责编：罗知之、陈键)

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