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个人养老金释放制度善意和市场价值

王丽纳
2022年12月12日08:56 | 来源：光明日报
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原标题：个人养老金释放制度善意和市场价值

　　 【光明时评】

　　 日前，个人养老金制度正式启动实施。在北京、上海、广州等36个先行城市或地区，可通过建立个人养老金账户和开通个人养老金资金账户，向资金账户缴费、购买个人养老金产品。

　　 党的二十大报告明确提出，发展多层次、多支柱养老保险体系。在此前的养老保险体系中，基本养老保险是第一支柱，企业年金和职业年金是第二支柱，现在推出的个人养老金，担当的正是第三支柱的角色。这种个人养老金是在政府政策支持下，带着较强的市场化色彩，以个人自愿的方式参加养老保险。这样的新特点，无疑在让个人养老金成为我国多层次、多支柱的养老保险体系的重要构成。

　　 个人养老金承载着全社会的期待，也被视为增进民生福祉和提高人民生活品质的重要抓手。此前，相关部门对个人养老金的制度理念已有过不少阐释。接下来，这项政策实施需充分考虑到当前经济发展的客观状况，根据人们具体的经济生活水平，有效运用相关税费优惠和金融激励，才能让个人养老金真正释放出应有的制度善意和市场价值。

　　 要严格强化个人养老金的普惠性。养老保险是社会保障体系建设的重要组成，其最大价值还是要体现在保障和改善民生上，让人们来共享改革发展成果。个人养老金也是如此。作为理性经济人，人们是否自愿向个人养老资金账户缴费，是否主动购买个人养老金产品，首要考虑的是个人养老金与普通存款、理财产品相比，是否能享受到足够税收优惠。从这次实施的个人养老金政策来看，在投资收益上暂不征收个税，在领取环节也有类似的普惠性，值得期待。

　　 要充分体现个人养老金的市场性。“个人自愿参加”和“市场化运营”，这是个人养老金两个最重要的特点。这意味着，一批市场化、商业化的养老产品将应运而生，由此生成一个稳定市场，来充当推动养老保险的源头活水。目前养老规模结构，既有总量不足的问题，也有结构不平衡的特点。其中，第一支柱占养老金总规模的比例接近70%，而第二、第三支柱则有着巨大的发展提升空间。面对可参加个人养老金的庞大人口基数，以及未来可能累计到万亿元规模的个人养老金市场预期，只有充分调动市场要素，不断加强产品竞争，以市场手段凸显个人养老金的福利保障和投资价值，才能加速居民资产配置由不动产与存款向个人养老金转移，进而发挥个人养老金推动市场经济高质量发展的作用。

　　 要妥善保障个人养老金的安全性。在平台和技术的加持下，人们缴纳和购买个人养老金会越发便捷。面对这个庞大的市场，相关市场服务也势必会不断提升。这也意味着，采取市场化运营的个人养老金，难以避免会存在投资风险以及出现上下波动。在这种情况下，加强个人养老金的监管，规范约束可能出现的不理性行为则尤为重要。养老投资与很多市场投资不同，受人们的观念影响，面对市场环境变化，如果不能以质量过硬的产品来投入这个市场，就会引发种种安全心理隐患，带来新的社会矛盾。这就需要相关机构严格加强对个人养老金投资销售机构的监督约束，来保证个人养老金市场的安全有序运行。

　　 个人养老金政策现在已经落地，期待相关配套扶持政策能不断出台完善，各类金融机构能推出更具针对性的高质量产品和服务，不断发挥社会养老第三支柱服务于市场经济和社会保障的价值，让广大居民从中收获更多的获得感和幸福感，享有更加美好的生活。

　　 （作者：王丽纳，系重庆市中国特色社会主义理论体系研究中心、重庆工商大学经济学院讲师）

(责编：罗知之、陈键)
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